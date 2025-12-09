為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    三箭齊發 台南將爭取百億以新思維治水

    2025/12/09 13:21 記者王涵平／台南報導
    歷經丹娜絲颱風及0728、0802大豪雨挑戰，南市淹水面積較以往大幅減少、退水時間也更快，南市水利局表示，面對極端氣候挑戰，已針對防洪與治水對策提出精進方案。（記者王涵平攝）

    歷經丹娜絲颱風及0728、0802大豪雨挑戰，南市淹水面積較以往大幅減少、退水時間也更快，南市水利局表示，面對極端氣候挑戰，已針對防洪與治水對策提出精進方案。（記者王涵平攝）

    歷經丹娜絲颱風及0728、0802大豪雨挑戰，南市淹水面積較以往大幅減少、退水時間也更快，南市水利局表示，面對極端氣候挑戰，已針對防洪與治水對策提出精進方案，中央已核定12.13億元投入丹娜絲等災後復原，後續將爭取中央治水經費合計151億元，配合出流管制及逕流分擔等治水新思維，打造台南成為不怕淹水的宜居城市。

    水利局今召開年終成果說明會，水利局長邱忠川率領團隊進行簡報，以「治水三支箭」排水系統清淤、提升抽水量能及滯洪池減洪，以及促進水資源永續發展與打造水循環再利用城市。

    在治水防洪建設部分，積極進行區域排水治理，已整治64公里，累計整治達445公里；持續投入雨水下水道建設合計約57億元，建置長度約56.3公里，累計建設長度達742公里；另積極執行排水及雨水下水道清疏工作，全年度清淤量達16.1萬方，總量名列前茅；今年亦爭取中央經費補助，增購89台大型移動式抽水機組，汰舊換新後，總數為511台；目前，全市新建抽水站達67座，總抽水量達每秒805噸；滯洪池共26座，總滯洪量約633萬噸（約5座虎頭埤水庫容量）。

    淨水工作方面，今年動工的竹溪水質淨化場第二期工程，完工後可將竹溪流域的4.7萬噸污水全量截流，有效提升竹溪水質，結合「哈赫拿爾森林公園」與竹溪一期營造，打造成為獨屬台南的都市森林水岸。在智慧及自主防災成果方面，積極發展物聯網智慧防災（全國首創）。

    歷經丹娜絲颱風及0728、0802大豪雨挑戰，南市淹水面積較以往大幅減少、退水時間也更快，南市水利局表示，面對極端氣候挑戰，已針對防洪與治水對策提出精進方案。（南市水利局提供）

    歷經丹娜絲颱風及0728、0802大豪雨挑戰，南市淹水面積較以往大幅減少、退水時間也更快，南市水利局表示，面對極端氣候挑戰，已針對防洪與治水對策提出精進方案。（南市水利局提供）

