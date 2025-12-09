日本恐有規模8.0強震 專家：規模7.6可能成「前震」

日本青森縣外海8日晚間發生規模7.6強震。（圖擷取自日本氣象廳）

日本昨（8日）夜發生規模7.6地震，氣象廳示警未來1週有規模8.0強震可能。我國中央氣象署表示，若日本發生強震，台灣震度不受影響，但要留意海嘯，尤其宜蘭等緩坡地形。專家提醒，昨夜7.6地震可能「主震變前震」，請赴日旅客注意地震、海嘯訊息，滑雪留意雪崩可能。

日本青森縣東方外海台灣時間8日晚間10點15分發生規模7.6地震。日本氣象廳警示，未來1週可能有規模8.0強震，並首度發布「北海道・三陸海域後續地震注意情報」，範圍從北海道到千葉縣的182個市町村。

我國地震專家、前中央氣象局地震測報主任郭鎧紋表示，規模7.6地震相當於125顆原子彈威力，日本氣象廳示警1週內可能出現規模8以上強震，發生機率從原先的0.01％調升至1％，提高了100倍；民眾若到日本旅遊要注意，海邊活動要留意地震引發的海嘯，滑雪注意雪崩。

郭鎧紋說明，若如預期發生高於規模7.6的強震，昨夜規模7.6將成為前震。綜觀全球資料，「主震變前震」機率約5％。

我國氣象署地震測報中心主任吳健富表示，震度方面，由於會隨距離衰減，即便日本發生較大規模地震，台灣也不受影響，但台灣仍要留意海嘯威脅。

吳健富說明，由於千島海溝、日本海溝及南海海槽排列方向與台灣平行，日本地震若引發海嘯，方向並非朝台灣直奔而來，對台影響不會太大；然而，海嘯有堆高效果，局部地區仍要留意水位變化，例如宜蘭沖積扇地形、基隆港、白沙灣等，這種緩坡地形利於海嘯，要特別留意水位變化。

吳健富表示，國人不必太過恐慌，留意氣象署發布的海嘯訊息，並據訊息採取行動即可。當氣象署發布「海嘯警報」，是指波高達1級（波高0.3至1公尺）以上，預估3小時內抵達，或是台灣近海發生規模7.0以上地震，且震源深度淺於35公里，有引發海嘯風險。

當氣象署發布「海嘯警訊」，指波高達1級（波高0.3至1公尺）以上，預估3至6小時內抵達。至於「海嘯消息」則指海嘯事件未達「海嘯警報」或「海嘯警訊」標準，但可能引起民眾關切，因此發布相關消息供民眾掌握。

