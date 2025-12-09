為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南推扶輪之子認養計畫 逾734萬元、扶助612名兒少

    2025/12/09 13:14 記者王姝琇／台南報導
    市長黃偉哲親自頒贈感謝狀，肯定扶輪社持續推動「扶輪之子認養計畫」。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲親自頒贈感謝狀，肯定扶輪社持續推動「扶輪之子認養計畫」。（記者王姝琇攝）

    市府與國際扶輪3470地區攜手推動「2025-26年扶輪之子認養計畫」，為弱勢學子提供支持，今年協助612名兒少確保教育不中斷，市長黃偉哲今日親自頒贈感謝狀，盼持續透過公私協力為孩子打造更有希望的未來。

    扶輪之子認養計畫自2023年啟動以來，結合社會局、家扶中心、學校及弱勢家庭等資源，陪伴許多孩子安心成長，今年更協助612名兒少確保教育不中斷。

    黃偉哲表示，國際扶輪3470地區連續3年推動「扶輪之子認養計畫」，每位受助學子可獲得新台幣1萬2千元補助，用於學雜費及學用品。今年扶助人數達612名，補助總額達734萬4000元，對於有心向學但經濟條件有限的孩子，提供實質幫助。

    社會局長郭乃文表示，扶輪社多年來與社會局密切合作，並以同理視角理解弱勢家庭所承受的現實壓力，也看見家長在資源有限下仍努力守護孩子受教權益的堅韌。感謝扶輪社今年持續以具體行動分擔家庭壓力，期盼藉由更實質的支持，讓家長更安心，也讓孩子能在充滿希望的環境中自信成長。

    國際扶輪3470地區代表與市長黃偉哲等人合影，象徵共同守護弱勢兒少教育。（記者王姝琇攝）

    國際扶輪3470地區代表與市長黃偉哲等人合影，象徵共同守護弱勢兒少教育。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲出席「扶輪之子認養計畫」記者會，肯定扶輪社對弱勢兒少的長期關懷。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲出席「扶輪之子認養計畫」記者會，肯定扶輪社對弱勢兒少的長期關懷。（記者王姝琇攝）

