為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    內政部通過岡山都計第三次通盤檢討 高市府打造北高科技副都心

    2025/12/09 13:24 記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導
    捷運RK1岡山車站鳥瞰圖。（都發局提供）

    捷運RK1岡山車站鳥瞰圖。（都發局提供）

    內政部今審議通過岡山都市計畫第三次通盤檢討，高雄市政府指出，將打造岡山為北高科技副都心。

    岡山前次通檢為2014年，這次辦理岡山定期通盤檢討核定通過後，除配合捷運岡山路竹延伸線TOD發展外，並在計畫區東側打造「聖森路以西產業園區」，將與今年9月內政部審議通過的「白埔產業園區」形成雙核心聯動，共同建構北高雄科技副都心。

    高市副市長林欽榮表示，岡山都市計畫區位處路竹科學園區、本洲產業園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區之間，是北高雄科技廊帶的樞紐核心。

    隨橋頭科學園區建設推進、捷運岡山路竹延伸線即將全線通車，岡山將成為連結產業與生活的重要節點；市府將藉由本次通盤檢討，整合產業用地、交通建設與公共設施規劃，為北高雄注入新的發展動能。

    都發局說明岡山通盤檢討重點，一、產業儲備與路網串聯，二、TOD導向發展與捷運RK1、2、3站聯開，三、舊城鎮公有土地釋出活化，四、社會住宅與公共設施整備。

    都發局補充，岡山通盤檢討通過後，市府將配合後續細部計畫研擬及土地開發推動，完善公共設施與基礎建設，為北高雄注入新動能，迎接科技產業與軌道建設帶來的城市新未來。

    岡山城鎮中心劃定都市更新地區示意圖。（都發局提供）

    岡山城鎮中心劃定都市更新地區示意圖。（都發局提供）

    內政部通過岡山都計第三次通檢。（都發局提供）

    內政部通過岡山都計第三次通檢。（都發局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播