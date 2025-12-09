內政部通過岡山都計第三次通盤檢討 高市府打造北高科技副都心

捷運RK1岡山車站鳥瞰圖。（都發局提供）

內政部今審議通過岡山都市計畫第三次通盤檢討，高雄市政府指出，將打造岡山為北高科技副都心。

岡山前次通檢為2014年，這次辦理岡山定期通盤檢討核定通過後，除配合捷運岡山路竹延伸線TOD發展外，並在計畫區東側打造「聖森路以西產業園區」，將與今年9月內政部審議通過的「白埔產業園區」形成雙核心聯動，共同建構北高雄科技副都心。

請繼續往下閱讀...

高市副市長林欽榮表示，岡山都市計畫區位處路竹科學園區、本洲產業園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區之間，是北高雄科技廊帶的樞紐核心。

隨橋頭科學園區建設推進、捷運岡山路竹延伸線即將全線通車，岡山將成為連結產業與生活的重要節點；市府將藉由本次通盤檢討，整合產業用地、交通建設與公共設施規劃，為北高雄注入新的發展動能。

都發局說明岡山通盤檢討重點，一、產業儲備與路網串聯，二、TOD導向發展與捷運RK1、2、3站聯開，三、舊城鎮公有土地釋出活化，四、社會住宅與公共設施整備。

都發局補充，岡山通盤檢討通過後，市府將配合後續細部計畫研擬及土地開發推動，完善公共設施與基礎建設，為北高雄注入新動能，迎接科技產業與軌道建設帶來的城市新未來。

岡山城鎮中心劃定都市更新地區示意圖。（都發局提供）

內政部通過岡山都計第三次通檢。（都發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法