為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市南區明大停水9小時 停水範圍曝光

    2025/12/09 13:09 記者洪美秀／新竹報導
    注意！新竹市南區12/10大停水，共停水9小時，請用戶儲水備用。（記者洪美秀攝）

    注意！新竹市南區12/10大停水，共停水9小時，請用戶儲水備用。（記者洪美秀攝）

    台灣自來水公司第三區處表示，因新竹給水廠配合「台電公司開關更換工程辦理新香街加壓站配電設備改善」停電施工，新竹市南區多處社區將從10日（明天）上午9時至10日下午18時止，共計9小時停水。

    停水範圍包含客雅大道、新香街、東香路一段、柴橋路、美之城一街、草湖街。香山區/元培街、客雅大道、富群街、新香街、東香路一段、東香路二段、柴橋路、美之城一街、美之城九街、芝柏一街、芝柏三街、芝柏二街、芝柏五街、茄苳景觀大道、香檳一街、香檳三街、香檳二街、香檳五街、香檳南街、香檳東街、香檳街，請用戶注意並儲水備用。

    自來水公司提醒用戶注意及儲水，避免停水期間不便，停水期間請關閉抽水機電源，避免馬達空轉損壞或起火，若建築物自來水進水口低於地面，請關閉總表前制水閥。可撥打自來水公司24小時免付費客服專線：1910。

    注意！新竹市南區12/10大停水，共停水9小時，請用戶儲水備用。（記者洪美秀翻攝）

    注意！新竹市南區12/10大停水，共停水9小時，請用戶儲水備用。（記者洪美秀翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播