明年申請入學採計科目變動大 台大社會系改採數A

明年申請入學變動大，例如台大社會系改採數A，升學輔導專家劉駿豪分析，將收到很不一樣的學生。（圖由得勝者文教提供）

明（2025）年大學申請入學簡章近日公布，政大外交系、台北大學應用外語系之前都是以多個科目進行一階篩選，明年改成以國文科單科成績區分高下，而社會組科系台大社會系之前採數B，明年改採數A，變動劇烈，專家分析將收到與過往很不一樣的學生。

今年申請入學，政大外交系以國文、英文及社會等3科進行一階篩選，台北大學應用外語系則看國文、英文、數B及社會等4科，都是篩選學測多科成績，但明年均改為只以國文科進行一階篩選，改變很大。

升學輔導專家劉駿豪表示，明年申請入學，要通過政大外交系一階篩選，國文科恐怕要15級分；台北大學應用外語系檢定時要求國文及英文兩科要達均標，但這個門檻不高，之後僅以國文科進行3倍率篩選，國文科變成分高下的科目，但國文科好的學生會不會去讀應用外語系，有待觀察。

此外，劉駿豪也表示，台大社會系及成大會計系在今年申請入學一階篩選時，均是以國、英、數B、社等4科做為篩選科目，但明年都改成以國、英、數A、社等4科來篩選。數A、數B分別是高中自然組、社會組傾向學生在修習，大學校系申請入學篩選科目從數B改為數A，可能造成通過一階篩選的分數下降，招到的學生也會非常不同。

劉駿豪舉例，2022年申請入學時，台大政治系一階篩選主要看國、英、社，不比數A，但在超額篩選時要比「國英數A社」成績，一些自認數A考不夠好的學生不敢去填，導致通過一階篩選的分數大降，尤其公共行政組降幅更明顯，隔年2023年台大政治系調整回來，不管是篩選科目或是超額篩選主要看國、英、社，不採計數A。

劉駿豪分析，大學校系申請入學一階篩選從原本看數B改成看數A，在台大、政大商管學系非常普遍，但在非商管學系很少見，考生在申請入學只能選填6個校系，會希望善用每個校系志願，沒有把握就不會去填，大學校系若大幅改變篩選方式，考生對於過篩與否沒有信心，就容易先捨棄填入志願。

此外，今年申請入學，中原大學資工系僅以英文科進行3倍率篩選、中央大學工學院學士班以「社自」進行3.5倍率的篩選，完全不採數學科，劉駿豪表示，此顛覆外界對於資工系或工學院科系的想像，尤其中原大學資工系主要比英文科成績，兩系明年繼續採用相同的篩選方式。

成大電機系申請入學二階甄試除了審查資料外，還會採團體面談（含筆試），明年起該系首度分成甲、乙兩組，二階甄試均只有審查資料，取消團體面談（含筆試），預期可提高報考意願。

