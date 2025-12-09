為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣10大交通建設之一 褒忠路拓寬工程順利決標明年6月開工

    2025/12/09 13:06 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣褒忠路拓寬工程最近決標，後續完成危評審查後，就會爭取明年上半年開工施作。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科的10大交通建設之一的新埔鎮褒忠路道路拓寬工程，被交通部納入「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）（2022年~2027年）計畫」補助，包含用地取得在內獲核定9億7521萬4000元辦理。近日工程決標了，決標工程款是7億5280萬元，計畫工期是690個日曆天，後續將向職安署申請危評審查，預定明年6月就要正式開工，爭取2028年5月完成。

    縣府工務處長戴志君說，117號縣道跟褒忠路是共線，計畫拓寬的路段是褒忠路18公里又480公尺處到19公里又840公尺路段，也就是北起義民路、褒忠路口，經褒忠大橋往南跨越鳳山溪後，到文山路、褒忠路口為止，全長1360公尺，跨越鳳山溪河道的橋梁總長約280公尺，計畫路寬是18公尺，其中褒忠大橋將以預力箱型梁的型式進行改建。

    由於褒忠路主要是串連新竹產業園區、鳳山工業區、竹北市區以及新竹科學園區的重要幹道，目前每到上、下班尖峰時間或假日，多個路段都會形成交通瓶頸，因此縣府希望透過拓寬褒忠路、褒忠橋來打通改善，將之列為縣內的10大交通建設之一。

