回應敲碗！狂掃台灣砂糖爆紅 台糖將量產「砂糖抱枕」

日前因來台狂掃台糖精緻細砂引起海關查驗而爆紅的東京林檎製飴所社長池田喬俊今日造訪台糖，現場製作蘋果糖工藝致贈台糖董事長吳明昌。吳明昌透露，另一意外爆紅的「業務用包裝砂糖」造型抱枕即將量產。

吳明昌表示，感謝池田社長對台糖的肯定與喜愛，證明雙方對糖的品質要求與堅持，使得台糖砂糖與其製作的蘋果糖一拍即合，獨特的蔗蜜香氣加上日本蘋果的清甜，勾出兩者最有韻味的靈魂，不單味覺前所未有的好吃，視覺也非常的漂亮。

吳明昌進一步向池田社長介紹，台糖善化糖廠與虎尾糖廠百年的製糖工藝，經由多道程序將台灣甘蔗產製成蔗香風味獨具的砂糖，如善化糖廠出品「台糖本土甘蔗糖」榮獲國際風味評鑑所2024年度風味絕佳獎。虎尾糖廠最新推出「台糖黃金砂糖」，更透過特殊技術取第1道糖漿結晶後，再噴灑濃縮蔗汁熟化而成，色澤金黃，蔗香濃郁，特能增強糕點風味與賣相。

台糖為表達謝意並深化雙方情誼，特別訂製Q版池田社長造型積木、台糖糖包造型一卡通，以及台糖經典砂糖禮盒當伴手禮贈予池田社長，池田喬俊則當場熬煮起台糖砂糖，手工製作「台糖NO.1蘋果糖」當回贈禮。雙方也將更進一步討論合作模式，期許未來能將台糖百年傳承的糖業工藝結合職人創意，將台灣特有蔗香風味推向國際甜點界，攜手打造甜蜜傳奇。

另一受矚目的就是意外爆紅的「業務用包裝砂糖」造型抱枕，日前池田喬俊收到台糖送來的禮物「砂糖抱枕」，抱枕的外觀是台糖業務用的25公斤超大麻布袋，開心分享「他們還特別為了我，把裡面的填充物重新調整、重新製作成專屬的版本」。吳明昌今天也表示，台糖推出多項周邊商品，這一款「業務用包裝砂糖」造型抱枕正在設計測試的最後階段，即將量產。

