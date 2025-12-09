北科大打造無柏油路校園 獲國家永續發展獎

北科大榮獲UI GreenMetric世界綠色大學「高樓型大學」全球第一名。（圖由北科大提供）

國立台北科技大學今年啟動環校步道工程，拆除圍籬並串聯綠植廊帶，打造與社區共享的城市綠島，校內外廣設透水鋪面、全面無柏油路，以「海綿城市」理念降低地表溫度，緩解熱島效應，榮獲行政院2025年教育類國家永續發展獎最高榮譽，並拿下第2屆台灣永續大學獎「十大永續典範大學」及「永續報告白金級」雙重大獎。

北科大校長王錫福表示，大學不只是知識的傳遞者，更是引領社會創新的實踐者，面對全球氣候與社會轉型挑戰，近年積極推動大學社會責任（USR），以專業技術回應地方需求，投入創生、保育與文化重建等；同時以ESG（環境、社會、公司治理）為治理核心，推動節能減碳、綠建築改造與智慧能源管理，打造都市中的永續共融校園。

北科大以「城續、承續、成續」3大面向推動永續治理，並規劃於2048年達成淨零排放。為此，學校自2022年起全面啟動溫室氣體盤查，建構淨零排放路徑，讓永續行動具體與量化。

北科大水環中心在全國建置16座智慧雨水花園，平均可降溫1.9°C、年保水量超過3萬立方公尺，協助調節區域微氣候；學校亦與農業部林業試驗所合作成立全國首座「校園蕨類試驗場域─蕨色校顏」，展現校園生物多樣性的推廣與環境教育成果，北科已連續5年榮登UI GreenMetric世界綠色大學「高樓型大學」全球第1名，為都市永續校園樹立國際典範。

此外，北科大副校長楊重光表示，每項USR（大學社會責任）計畫成果都來自師生走入社區、與利害關係人對話並以專業服務地方的具體行動，學校也積極將SDGs（聯合國永續發展目標）融入教學研究中，如發展循環經濟技術，將PCB廢料製成植草磚、將蚵殼製成地景磚，兼具教育示範與產業應用價值；也成立「淨零碳排與企業永續中心」，與半導體、AI等產業鏈合作，培育淨零專業人才；並與全球逾470所盟校合作推動研究，在2026年QS世界大學排名中，居全球第420名、全台第6名，財務自籌比率每年超過60％，校務基金累積近60億元，展現學校的永續韌性。

行政院副院長鄭麗君頒發今年教育類國家永續發展獎給北科大，由副校長楊重光（右）代表領獎。（圖由北科大提供）

