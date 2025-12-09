為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    Pocky巧克力棒有異味啟動回收 食藥署清查台灣2款產品受影響

    2025/12/09 12:47 記者邱芷柔／台北報導
    日本零食大廠格力高旗下包含「Pocky巧克力棒」在內的20款巧克力商品啟動自主回收。（圖擷取自格力高官網）

    日本零食大廠格力高旗下包含「Pocky巧克力棒」在內的20款巧克力商品啟動自主回收。（圖擷取自格力高官網）

    日本零食大廠格力高（Glico）昨在日本宣布回收旗下多款巧克力商品，我國食品藥物管理署今（9日）說明，經查我國邊境報驗紀錄，共有4家輸入業者曾進口相關產品，涉及2項品項、總重量約2197.66公斤，已要求業者配合日本原廠啟動回收。

    食藥署食品組簡任技正廖姿婷指出，此案屬於日本業者自主回收案件，主要是原料可可豆與香辛料共同儲存，影響原有風味。經清查國內有報驗紀錄的產品共有2項，其中「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」有效期限為2026年6月，報驗重量為2016公斤；另1項為「固力果8袋可可風味棒」，有效期限介於2026年5月至7月，報驗重量約181.66公斤。

    廖姿婷表示，已主動通聯相關輸入業者，要求依照日本原廠回收規劃，配合進行國內回收作業。若民眾已購買到相關批次產品，可依包裝標示聯絡負責廠商確認處理方式。食藥署也提醒，依「食品安全衛生管理法」第7條規定，食品業者應落實自主管理，一旦發現產品有可能影響衛生安全，應立即停止販售並辦理回收，同時通報地方主管機關。

    根據日媒報導，格力高這次回收並非食品安全污染，而是原料管理過程出現狀況，可可豆在倉庫整修期間，與香辛料存放在同一空間，導致部分產品「沾染氣味」、風味出現偏差，日方強調相關產品食用無健康疑慮，但基於品質要求，仍主動辦理回收。

