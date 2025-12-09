為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    美建國250周年巡迴展首站在新北展至12/29 藉互動體驗看美國民主發展

    2025/12/09 12:49 記者黃政嘉／新北報導
    美國250週年巡迴展「閃耀50星地圖」結合教育與遊戲，學習美國各州歷史與特色。（新北市青年局提供）

    美國250週年巡迴展「閃耀50星地圖」結合教育與遊戲，學習美國各州歷史與特色。（新北市青年局提供）

    美國在台協會（AIT）為迎接美國建國250周年，在台灣策劃「美國250：從1776到明天，致敬過去，啟迪未來巡迴展」，首站落腳新北市青職基地，現正展出至12月29日，展覽內容藉由眾多互動體驗，帶領民眾逐一認識美國歷史及民族文化、民主政治的發展歷程。

    新北市青年局長邱兆梅表示，美國在1776年宣布獨立宣言後正式建國，至今已是近250年歷史的民主政體；而中華民國民主化還未滿40年，在鼓勵公民參與、深化民主教育上，有許多可向美國學習的地方，感謝AIT透過「新北美國資料專區」在新北市打造「美國250」系列展覽，不只讓年輕人更加瞭解美國文化，也為青年公民展示民主政治的重要歷程。

    美國建國250周年巡迴展規劃許多互動體驗，像是美國英雄心理測驗、由AI生成美國國歌星條旗樂譜構成的「華盛頓聲音肖像」展示、各州歷史與特色的「閃耀50星地圖」等，民眾可從中認識美國歷史及民族文化發展歷程；新北場現正展出至12月29日，後續將於AIT美國中心、台北美國資料中心、台中美國資料中心、AIC美國創新中心，以及高雄美國資料中心巡迴展出。

    青年局指出，青年局為推廣青年公民外交，持續深化與AIT的合作關係，去年起與AIT合作開辦「青年英語學習社」，今年3月在新北市青職基地成立「新北美國資料專區」，提供美國人文歷史類書籍，並率全國之先，與AIT辦理「外交事務工作坊」，讓青年體驗國際事務協商的張力與細節，為青年打造與世界接軌的學習與交流平台。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播