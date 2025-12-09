為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    百年歷史屏東酒廠 獲環境教育設施認證

    2025/12/09 12:49 記者楊媛婷／台北報導
    屏東酒廠有酒粕花肥球DIY實作，讓民眾實作將酒粕與土壤混合製成有機肥。（圖由國環院提供）

    屏東酒廠有酒粕花肥球DIY實作，讓民眾實作將酒粕與土壤混合製成有機肥。（圖由國環院提供）

    具百年歷史的屏東酒廠今（9日）獲環境部認證通過成環境教育設施場所，環境部國家環境研究院表示，該酒廠是全台首座以米酒釀造為主題的環境教育設施場所，建築物具歷史意義外，酒廠的玻璃酒瓶回收率高達9成外，還將酒糟用來沼氣發電，平均每20.7公斤的酒糟可產生1度電。

    屏東酒廠創設於1923年，是南台灣最大紅標米酒的生產基地，國環院表示，該酒廠以通過環境教育設施場所認證，該廠持續將隱藏在生產線後方的節能技術、廢棄物減量、水資源循環等系統，全部轉化為可以看見、可以實作的教學內容，讓民眾理解酒廠如何做到循環經濟與製程零廢棄。

    國環院指出，屏東酒廠將酒糟用於沼氣發電，讓農業廢棄物轉為能源，平均每20.7公斤的酒糟可產生1度電，酒廠將玻璃酒瓶回收率推高至9成，每支酒瓶重複使用次數達5次，釀酒製程所產生的污泥也轉化為有機肥，每年可達68公噸，這些污泥應用於廠區綠化空間。

    屏東酒廠表示，該廠生產的每瓶米酒不僅是百年工藝，也是對土地、資源、環境永續的承諾，這次可通過認證不只是歷史成就，也是未來的責任。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播