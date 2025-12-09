為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高麗菜量多價跌 農糧署︰寒流來襲可望拉抬需求

    2025/12/09 12:16 記者楊媛婷／台北報導
    平地高麗菜已陸續上市。（圖由農糧署提供）

    有菜王之稱的高麗菜深獲國人喜愛，但今年12月迄9日為止，高麗菜在台北批發市場價格每公斤11元，較去年同期48.8元跌幅達7成以上，農糧署今（9日）表示，是受8月下旬到10月上旬期間種植量連亮5旬紅燈增量種植影響，隨寒流來襲，可望拉抬需求。

    台灣人吃火鍋不能少的蔬菜就是高麗菜，冬天是平地高麗菜上市的時節，但受8月下旬到10月上旬期間，高麗菜種苗出苗量連亮5旬紅燈（接近合理種植量上限），日前即使進入冬天氣溫仍屢飆25度以上等影響，12月迄今台北批發市場高麗菜平均拍賣價每公斤為11元，比去年同期價格跌77.4%。

    農糧署組長傅立忠表示，這些逼近超種警戒量的高麗菜預計將於12月中旬前採收完畢，屆時供應量就會減少，加上近日氣溫降低，火鍋熱食需求強勁，就有望拉抬價格，今天台北批發市場高麗菜每公斤批發價已來到14.07元，價格對農民與消費者來說，應都還在合理的區間。

    依大宗蔬菜供苗預警系統顯示，高麗菜種苗在11月中旬、下旬又亮2次紅燈，傅立忠表示，11月中下旬種植的高麗菜預計於1月下旬後上市，主要是供春節所需，春節前對蔬菜需求量大增，評估屆時上市後高麗菜仍可維持合理價格，預估春節高麗菜的供應充裕，價格也平穩。

