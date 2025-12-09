為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    板橋拆除工地又出包！磁磚3度砸鄰樓 波及瓦斯管線

    2025/12/09 12:15 記者羅國嘉／新北報導
    新北市板橋區大同街56號旁一處拆除工程再傳公安意外。議員石一佑表示，拆除基地與緊鄰大樓距離過近、未設防護，施工落石第三度砸向隔壁社區，今除擊中車道，更波及瓦斯管線。（石一佑提供）

    新北市板橋區大同街56號旁一處拆除工程再傳公安意外。議員石一佑表示，拆除基地與緊鄰大樓距離過近、未設防護，施工落石第三度砸向隔壁社區，今除擊中車道，更波及瓦斯管線。（石一佑提供）

    不是第1次！新北市板橋區一棟民宅正在拆除改建，拆除工程卻頻頻傳出意外，碎落的磚塊一度砸破緊鄰社區的水管，如今又擊中停車場車道，還波及天然瓦斯管線，所幸沒有人車受損，卻讓住戶餘悸猶存。

    新北市板橋區大同街56號旁一處拆除工程再傳公安意外。新北市議員石一佑表示，拆除基地與緊鄰大樓距離過近、未設防護，施工磁磚第三度砸向隔壁社區，今除擊中車道，更波及瓦斯管線，已由新海瓦斯派員檢查，工務局也到場確認結構安全，避免再次發生如先前砸破水管、全社區停水的狀況。目前工務局到場稽查，後續會持續更新狀況。

    新北市板橋區大同街56號旁一處拆除工程再傳公安意外。議員石一佑表示，拆除基地與緊鄰大樓距離過近、未設防護，施工落石第三度砸向隔壁社區，今除擊中車道，更波及瓦斯管線。（石一佑提供）

    新北市板橋區大同街56號旁一處拆除工程再傳公安意外。議員石一佑表示，拆除基地與緊鄰大樓距離過近、未設防護，施工落石第三度砸向隔壁社區，今除擊中車道，更波及瓦斯管線。（石一佑提供）

    新北市板橋區大同街56號旁一處拆除工程再傳公安意外。議員石一佑表示，拆除基地與緊鄰大樓距離過近、未設防護，施工落石第三度砸向隔壁社區，今除擊中車道，更波及瓦斯管線。（石一佑提供）

    新北市板橋區大同街56號旁一處拆除工程再傳公安意外。議員石一佑表示，拆除基地與緊鄰大樓距離過近、未設防護，施工落石第三度砸向隔壁社區，今除擊中車道，更波及瓦斯管線。（石一佑提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播