板橋拆除工地又出包！磁磚3度砸鄰樓 波及瓦斯管線

新北市板橋區大同街56號旁一處拆除工程再傳公安意外。議員石一佑表示，拆除基地與緊鄰大樓距離過近、未設防護，施工落石第三度砸向隔壁社區，今除擊中車道，更波及瓦斯管線。（石一佑提供）

不是第1次！新北市板橋區一棟民宅正在拆除改建，拆除工程卻頻頻傳出意外，碎落的磚塊一度砸破緊鄰社區的水管，如今又擊中停車場車道，還波及天然瓦斯管線，所幸沒有人車受損，卻讓住戶餘悸猶存。

新北市板橋區大同街56號旁一處拆除工程再傳公安意外。新北市議員石一佑表示，拆除基地與緊鄰大樓距離過近、未設防護，施工磁磚第三度砸向隔壁社區，今除擊中車道，更波及瓦斯管線，已由新海瓦斯派員檢查，工務局也到場確認結構安全，避免再次發生如先前砸破水管、全社區停水的狀況。目前工務局到場稽查，後續會持續更新狀況。

