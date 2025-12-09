新北2026元旦升旗首度移師435藝文特區 健走集章送好禮、卡通明星陪迎新

元旦活動沿途設置「新海濕地」、「新月廣場」、「武聖廟」及「慈祐宮」4處集章點，民眾憑集章卡於任一點蓋章即可回主會場兌換鯊寶餐袋及鯊寶應援巾。（記者羅國嘉攝）

新北市政府今（9）日宣布，2026年元旦升旗活動將移師板橋435藝文特區馬卡龍草原舉行，以《新北好YOUNG doo doo doo》為主題，邀請人氣卡通明星碰碰狐與鯊魚寶寶同歡，並結合健走、集章與限量好禮，打造充滿童趣與活力的跨區迎新體驗。

副秘書長柯慶忠指出，新北市首度在板橋435藝文特區舉行元旦升旗活動，健走路線將從板橋跨越新月橋至新莊廟街，串聯重要景點，也象徵人文交流與區域共榮；健走活動自馬卡龍草原出發，經新月橋前往新莊廟街後折返，全程約3.4公里。沿途設置「新海濕地」、「新月廣場」、「武聖廟」及「慈祐宮」4處集章點，民眾憑集章卡於任一點蓋章即可回主會場兌換鯊寶餐袋及鯊寶應援巾。

柯慶忠表示，活動將於明（10）日上午10時開放報名，限量2000名。成功報名並完成指定集章任務者，可獲得鯊寶餐袋與鯊寶應援巾，並可抽iPhone 17、Switch 2等好禮。新莊「武聖廟」及「慈祐宮」也準備限量金幣與平安符，為市民祈福開運。

民政局長林耀長補充，元旦活動自上午9時至下午3時舉行，安排多組表演團體接力演出，並規劃童趣市集，集結新北嚴選商家、新北青農等文創攤位。民眾持新北幣APP至活動攤位掃描QR Code，可獲100元合作店家優惠券，數量有限，送完為止。現場也將舉辦碰碰狐及鯊魚寶寶見面會，讓大小朋友盡情拍照打卡，享受最有活力、最具童趣的元旦迎新體驗。活動資訊可至新北市政府民政局官網或「新北民政保平安」臉書粉絲專頁查詢。

