中市議員籲改善后里環保公園車泊 會勘兼推廣炒麵豬血湯、豐原橘子

民進黨台中市議員謝志忠今天邀集建設局養工處長白玨瑛及車泊族車友，一同到后里環保公園車泊專區會勘，聽取相關建議，要求市府優化現有設施，增加取水點、供電等基本設備，修正管理辦法，打造更舒適的休憩空間，讓車泊族與在地產業及觀光達到雙贏。

謝志忠一早就準備后里在地炒麵、豬血湯及豐原橘子與車友們同樂，推廣后里、豐原在地美食的同時，親自聽取第一線使用者的意見與需求。

謝志忠指出，后里環保公園位於后里與豐原交界，地理位置優越，南來北往都非常便利，自2018年爭取設置車泊專區以來，每天都有旅客夜宿，假日更是一位難求，顯示需求強勁，也順利帶動城市觀光。

現場多位車友從台北、新竹、桃園、台中市區前來，並提出多項建議，希望市府能改善廁所動線及夜間照明、加強安全設備，同時開放車邊帳落地使用。車友張添財說，后里環保公園地點佳、環境好，市府若能進一步完善相關設備，一定能吸引更多車友停留，打造全台灣第一名的車泊專區。

建設局也正面回應指出，將全力推動后里環保公園車泊專區的優化改善，提供車泊族更完善的休憩環境。

謝志忠強調，優化車泊專區設施的核心目標，是打造更友善的觀光環境，呼籲市府儘速規劃並落實，讓台中觀光軸線更具吸引力、旅遊體驗再升級，讓台中市真正成為最友善車泊的觀光城市。

