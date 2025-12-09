后里台13線「考驗避震器」 12/12動工改善3.71公里路段

台13線后里段路面補了又補，影響用路人安全。（楊瓊瓔提供）

台13線后里區后豐大橋至公安路路段，車流量大、重車頻繁，長年修補的路面「補丁蓋補丁」，龜裂、坑洞、高低落差處處可見，不少用路人形容「每天都在考驗避震器」、「騎到手都麻了」。立委楊瓊瓔今天邀集相關單位會勘及召開施工前說明會，宣布爭取到3300萬元經費，將進行3.71公里路面改善工程，預計12月12日進場施工。

立委楊瓊瓔今天辦理「台13線后里區后豐大橋～公安路（62K～65K）道路改善」施工前說明會，交通部公路局中區養護工程分局指出，這次改善區間分為順樁與逆樁兩段，順樁（南下）自62.9K至63.84K、長約0.94公里；逆樁（北上）自64.5K至61.73K、長約2.77公里，總改善面積超過3.7萬平方公尺，工程將採刨鋪方式，連同基層破損一併處理，並重新標線，視需要調整側溝與排水設施，以提升道路使用年限。

楊瓊瓔表示，台13線是后里對外的重要幹道，居民通勤、學生上課、農產運輸、觀光客前往麗寶園區，全都靠這條路，卻因多年未獲足額改善經費，只能「今天補這、明天補那」，猶如貼膏藥，治標不治本。她自去年起不斷向中央反映迫切性，終於成功爭取3300萬元，一次把長年累積的路面問題徹底解決。

台中市議員陳本添說，他接獲不少騎士抱怨「騎到手都麻了」，尤其補丁凹凸不平，下雨天更容易打滑，非常危險，感謝楊立委的努力，讓改善工程終於動起來；邱愛珊議員則提醒施工單位，要兼顧品質與效率，盡量縮短工期，讓民眾早點看到成果。

中區養護工程分局指出，工程預計12月12日進場施工、最快可於12月17日完工；與會里長則表示，中科后里園區車流龐大，盼施工期間避開通勤尖峰時段，並加強替代動線與警示牌設置，避免造成壅塞。

楊瓊瓔表示，後續將持續爭取三豐路風鼓崎至苗栗縣交界路段改善工程，讓后里整體交通路網更安全、更順暢。

立委楊瓊瓔爭取中央經費，將進行台13線后里區后豐大橋至公安路路段改善工程。（楊瓊瓔提供）

立委楊瓊瓔召開施工前說明會，宣布爭取到3300萬元經費，將改善后里台13線路面，預計12月17日完工。 （楊瓊瓔提供）

