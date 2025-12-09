台66線施工12/13起第三階段交維 封閉8K+550~10K+800

公路局北區公路新建工程分局辦理「台66線6K+500~9K+100平交路口高架化改善工程」，將於本月13日起至明年8月31日止，封閉台66線東西向快速道路8K+550~10K+800。（圖由公路局北區公路新建工程分局提供）

交通部公路局北區公路新建工程分局辦理「台66線6K+500~9K+100平交路口高架化改善工程」，將於本月13日起至明年8月31日止，進行第三階段交維計畫，配合主線及匝道擋土牆施工，將封閉台66線東西向快速道路8K+550~10K+800（桃82線-114市道）路段，車輛改行駛側車道；另平面車道3處穿越箱涵亦將配合封閉，原通行該處車輛請改道行駛。

至於交通管制及改道方式如下：

東行線：台66線快速公路8K+550處匯入及10K+300處匯出匝道封閉，原通行快速公路車輛將改行駛側車道至新屋交流道11K+500處匝道匯入台 66 線快速公路。

西行線：台66線快速公路8K+550處匯出及10K+100處匯入匝道封閉，原通行快速公路車輛將至11K+500處匝道匯出改行駛側車道至7K+000匯入台 66 線快速公路。

平面車道3處穿越箱涵（8K+940-新文路1088巷、9K+600-富源一路及9K+840-嘉富路）亦因施工需要封閉禁止通行。

另台66線快速公路10K+100~300段進出匝道（東行線由匯出調整為匯入，西行線由匯入調整為匯出），將待公路局北區養護工程分局中壢工務段辦理「台66線10K~11.5K公路附屬設施改善工程」完工後開放匝道通行。

公路局北區公路新建工程分局辦理「台66線6K+500~9K+100平交路口高架化改善工程」，將於本月13日起至明年8月31日止，封閉台66線東西向快速道路8K+550~10K+800，提供交管及替代道路。（圖由公路局北區公路新建工程分局提供）

