為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台66線施工12/13起第三階段交維 封閉8K+550~10K+800

    2025/12/09 10:48 記者謝武雄／桃園報導
    公路局北區公路新建工程分局辦理「台66線6K+500~9K+100平交路口高架化改善工程」，將於本月13日起至明年8月31日止，封閉台66線東西向快速道路8K+550~10K+800。（圖由公路局北區公路新建工程分局提供）

    公路局北區公路新建工程分局辦理「台66線6K+500~9K+100平交路口高架化改善工程」，將於本月13日起至明年8月31日止，封閉台66線東西向快速道路8K+550~10K+800。（圖由公路局北區公路新建工程分局提供）

    交通部公路局北區公路新建工程分局辦理「台66線6K+500~9K+100平交路口高架化改善工程」，將於本月13日起至明年8月31日止，進行第三階段交維計畫，配合主線及匝道擋土牆施工，將封閉台66線東西向快速道路8K+550~10K+800（桃82線-114市道）路段，車輛改行駛側車道；另平面車道3處穿越箱涵亦將配合封閉，原通行該處車輛請改道行駛。

    至於交通管制及改道方式如下：

    東行線：台66線快速公路8K+550處匯入及10K+300處匯出匝道封閉，原通行快速公路車輛將改行駛側車道至新屋交流道11K+500處匝道匯入台 66 線快速公路。

    西行線：台66線快速公路8K+550處匯出及10K+100處匯入匝道封閉，原通行快速公路車輛將至11K+500處匝道匯出改行駛側車道至7K+000匯入台 66 線快速公路。

    平面車道3處穿越箱涵（8K+940-新文路1088巷、9K+600-富源一路及9K+840-嘉富路）亦因施工需要封閉禁止通行。

    另台66線快速公路10K+100~300段進出匝道（東行線由匯出調整為匯入，西行線由匯入調整為匯出），將待公路局北區養護工程分局中壢工務段辦理「台66線10K~11.5K公路附屬設施改善工程」完工後開放匝道通行。

    公路局北區公路新建工程分局辦理「台66線6K+500~9K+100平交路口高架化改善工程」，將於本月13日起至明年8月31日止，封閉台66線東西向快速道路8K+550~10K+800，提供交管及替代道路。（圖由公路局北區公路新建工程分局提供）

    公路局北區公路新建工程分局辦理「台66線6K+500~9K+100平交路口高架化改善工程」，將於本月13日起至明年8月31日止，封閉台66線東西向快速道路8K+550~10K+800，提供交管及替代道路。（圖由公路局北區公路新建工程分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播