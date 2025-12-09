學校不爽要派專人「押車」倒廚餘 彰化縣環保局撂重話

廚餘禁養豬政策將上路，彰化縣目前仍收廚餘，但不能養豬，學校營養午餐剩菜剩飯去化問題，連日來成了學校與環保局攻防議題。（記者張聰秋攝）

彰化縣國中小學營養午餐每天都有剩菜廚餘，原本該由團膳業者負責處理，但因非洲豬瘟後，中央宣布後（2027）年起全面禁用廚餘養豬，去化管道受限。縣府為解決學校廚餘問題，改由協調清潔隊代為清運，但要求校方派人全程跟車，避免廚餘混入一般餐飲垃圾增加清潔隊負擔，未料卻引發學校反彈，抱怨工作量暴增。

環保局「公親變事主」，態度也轉為強硬，強調學校若能要求團膳業者履約執行處理廚餘的要求，環保局就不用協調清潔隊幫忙了，環保局非常樂見回歸原本機制，學校應要求團膳業者履約。

有脆友在社群平台Threads上貼文「真的好生氣」，直言很不滿縣府處理營養午餐廚餘的做法，指原本由團膳業者負責的廚餘，因政策改變全數退回學校，還要求校方自行找場地暫放，衍生異味與衛生問題，協調後雖改由業者以餐車載送，但環保局又規定須由教師每天隨車陪同、到場出示證明才能倒廚餘，導致老師整個下午無法上課，只能請代課，嚴重影響學生受教權。脆友質疑政策罔顧現場實務，為何不能直接由廠商處理，並認為解決方式應是補助廚餘飼料化或堆肥化，而非把行政負擔丟給學校與老師。

爭取民進黨提名參選明年縣長參選人、前彰化市長邱建富今天也替學校抱不平說，這幾天負責午餐的老師忙到沒時間吃飯，已有縣市開始研議補助廚餘飼料化或堆肥化等配套措施，彰化縣應跟進。

對此，環保局長江培根說，疫情與廚餘禁養豬前，學校廚餘理應由團膳與學校處理，雙方契約應有載明此項，如今團膳業者不能再把廚餘送去養豬場，縣府才協調清潔隊出面，協助學校處理廚餘，清潔隊礙於人力無法每天進入學校載運廚餘，請學校找地方暫置，學校也以臭味為由反對，後來只好協調改由業者載運到清潔隊指定地點，再由清潔隊送焚化爐處理。

江培根強調，之所以要求派員隨車是為預防亂倒或是路途「偷渡」載運非該校的廚餘，如果學校可以多所聯合一起載運，再輪流派員跟車，只要有專人跟車並出示證明文件，清潔隊就能收，這樣的要求若學校做不到，就請學校要求團膳業者確實履約處理廚餘。

脆友貼文「真的好生氣」抒發彰化縣府要求學校派人跟車倒廚餘。（圖擷取脆文）

脆友貼文質疑為何不能由團膳業者自行載運廚餘到清潔隊指定地點，硬要學校派人跟車還要出示文件證明，造成老師行政工作壓力。（圖擷取脆文）

