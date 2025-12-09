為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄聯合稽查電商平台豬肉產地 全面防堵非洲豬瘟

    2025/12/09 10:44 記者黃良傑／高雄報導
    高雄市衛生局、警察局聯合稽查電商平台豬肉產地，全面防堵非洲豬瘟。（圖由高市衛生局提供）

    高雄市衛生局、警察局聯合稽查電商平台豬肉產地，全面防堵非洲豬瘟。（圖由高市衛生局提供）

    高雄市府為防堵非洲豬瘟傳播，避免再發生豬隻疫情，影響肉品市場，針對通路販售豬肉相關製品的產地，展開聯合稽查，包括國內大型電商、社群團購平台查察共計2927件豬肉相關產品，均合乎規定。

    此外，也稽查食品工廠、餐飲業、市場攤商、東南亞商品批發等實體販售通路，累計至12月5日，共稽查2648家，肉品來源均符合規定。

    衛生局表示，有鑑於電商平台、團購網及社群平台已為民眾習慣使用的網路購買平台，特別聯合警察局專案稽查，大規模檢視網路販售豬肉相關食品產地標示，類型含生鮮、冷藏或冷凍豬肉、豬內臟或肉鬆、肉乾、香腸、含豬肉泡麵、肉包等加工製品共2927件，主要檢視是否來自非洲豬瘟地區及國家，查察防堵非洲豬瘟傳播，結果相關標示皆符合規定。

    衛生局提醒，豬肉產品須依法申報檢疫合格始得輸入，民眾切勿私自於國外攜（輸）入網售以免觸法遭罰，並避免網購來源不明豬肉產品，若查獲屬禁止輸入國家將通知農業部防檢署、財政部關務署辦理，並視個案違規情節依《食品安全衛生管理法》，可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

    此外，衛生局並結合消保官、經發局，跨局處查察食品工廠、餐飲業、市場攤商、東南亞商品批發超市、團購網實體店面及夜市商圈等販售通路，截至12月5日共稽查2648家，肉品來源結果均符合規定。

    高雄聯合稽查電商平台豬肉產地，全面防堵非洲豬瘟。（圖由高市衛生局提供）

    高雄聯合稽查電商平台豬肉產地，全面防堵非洲豬瘟。（圖由高市衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播