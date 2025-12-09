高雄聯合稽查電商平台豬肉產地 全面防堵非洲豬瘟

高雄市衛生局、警察局聯合稽查電商平台豬肉產地，全面防堵非洲豬瘟。（圖由高市衛生局提供）

高雄市府為防堵非洲豬瘟傳播，避免再發生豬隻疫情，影響肉品市場，針對通路販售豬肉相關製品的產地，展開聯合稽查，包括國內大型電商、社群團購平台查察共計2927件豬肉相關產品，均合乎規定。

此外，也稽查食品工廠、餐飲業、市場攤商、東南亞商品批發等實體販售通路，累計至12月5日，共稽查2648家，肉品來源均符合規定。

衛生局表示，有鑑於電商平台、團購網及社群平台已為民眾習慣使用的網路購買平台，特別聯合警察局專案稽查，大規模檢視網路販售豬肉相關食品產地標示，類型含生鮮、冷藏或冷凍豬肉、豬內臟或肉鬆、肉乾、香腸、含豬肉泡麵、肉包等加工製品共2927件，主要檢視是否來自非洲豬瘟地區及國家，查察防堵非洲豬瘟傳播，結果相關標示皆符合規定。

衛生局提醒，豬肉產品須依法申報檢疫合格始得輸入，民眾切勿私自於國外攜（輸）入網售以免觸法遭罰，並避免網購來源不明豬肉產品，若查獲屬禁止輸入國家將通知農業部防檢署、財政部關務署辦理，並視個案違規情節依《食品安全衛生管理法》，可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局並結合消保官、經發局，跨局處查察食品工廠、餐飲業、市場攤商、東南亞商品批發超市、團購網實體店面及夜市商圈等販售通路，截至12月5日共稽查2648家，肉品來源結果均符合規定。

