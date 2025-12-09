暌違12年「樸仔媽」再進台北城 贊境艋舺青山宮170週年遶境

配天宮「開基大聖母」。（取自財團法人嘉義縣朴子配天宮臉書）

嘉義縣朴子配天宮是媽祖信仰中心，日前宣布將於相隔12年後再次北上進入台北城，贊境艋舺青山宮170週年遶境大典，特別的是本次由鎮殿之寶「開基大聖母」乘坐重要古文物「百年古董轎」相隔17年後進入萬華，將在12月11日進行遶境，歡迎信眾參與見證宗教盛事。

朴子配天宮董事長蔡承宗說，配天宮受艋舺青山宮邀請，參加青山宮靈安尊王建宮170週年遶境活動，暌違12年「樸仔媽」將再次進入台北城，歡迎民眾來艋舺迎接「樸仔媽」聖駕；本次贊境開基大聖母賜福艋舺，輔贊單位還有朴子侯府天上聖母、配天宮將軍會台北分會、中和配天宮及西螺福天宮。

配天宮總幹事丁廣穎說，2008年青山宮值年頭家，曾迎請配天宮「開基大聖母」北上，一同座駕紅壇接駕靈安尊王，由「樸仔媽」延靈的堀江社配華宮、堀江町飛龍團，也長年供奉配天宮分靈媽祖，庇佑台北信眾與嘉義北上遊子，信徒濃郁的人情味，讓參與者充滿溫暖與感動。

丁廣穎說，配天宮媽祖很少離境北上，前次到台北已是12年參與松山慈祐宮遶境，本次受邀參加青山宮建宮170週年遶境大典，以高規格贊境儀式，恭請「開基大聖母」乘坐重要文物百年歷史古董轎，北上賜福，期盼透過盛大的遶境活動，祈求聖母永祐黎庶，庇護四時無災、民生樂利，歡迎各界共同見證宗教文化盛事。

配天宮百年古董轎。（取自財團法人嘉義縣朴子配天宮臉書）

