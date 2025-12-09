花田盛開 預告高雄大寮紅豆花田季即將登場

大寮花田盛開，預告大寮紅豆花田季即將登場。（記者洪臣宏攝）

高雄市「2025大寮紅豆花田季」系列活動將於12月13日至14日舉行，栽植永芳及前庄里的向日葵、百日草與波斯菊正值盛開，迎接今年冬日率先登場的花田季，大寮區公所歡迎遊客體驗大寮一日遊，沉浸花海享受紅豆幸福的滋味。

紅豆花田季為大寮區年度盛事，大寮區公所規劃永芳與前庄兩大花田區，栽植了7公頃的向日葵、百日草與波斯菊，目前田內花團錦簇，吸引民眾前往拍照打卡。

請繼續往下閱讀...

大寮區公所表示，今年活動主場設於大寮捷運站1號出口前廣場，串聯永芳花田與前庄花田兩大賞花區，兩天現場安排MOMO台姐姐親子秀、街頭藝人互動表演、在地學校及社區團體演出。現場設有小農市集，匯集在地小農與社區特色美食，展售農特產品及紅豆甜點；凡消費滿佰元即可獲得兌換券參加DIY體驗或親子樂園。現場還推出千份紅豆餅大放送，凡穿戴有紅色元素或追蹤「大寮區公所臉書粉絲專頁」打卡按讚，即可兌換紅豆餅。

民眾除了可以閒步花田拍照，活動也安排紅豆小學堂讓大小朋友親手體驗紅豆採收過程，活動期間設有免費接駁車，可往返主會場、永芳花田、前庄花田及舊振南漢餅文化館，讓民眾可輕鬆暢遊賞花路線。

花田盛開，迎接冬日賞花季到來。（記者洪臣宏攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法