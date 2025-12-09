為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高流珊瑚礁群新商場FOCUS13 月底試營運

    2025/12/09 09:21 記者葛祐豪／高雄報導
    「focus 13珊瑚廣場」預計本月底試營運。（圖擷自臉書FOCUS 13珊瑚廣場）

    「focus 13珊瑚廣場」預計本月底試營運。（圖擷自臉書FOCUS 13珊瑚廣場）

    台南林百貨投資3億元打造的高雄亞灣區新商場「focus 13珊瑚廣場」，開幕日期延宕半年後，將於年底試營運，未來可望與高流中心、亞果遊艇碼頭、假日文創市集，一路串連到駁二特區，形成完整的港灣觀光動線。

    高雄流行音樂中心建築4個區域，分別呈現鯨魚、海豚、珊瑚及巨浪等意象，「focus 13」位於珊瑚礁群，屋頂以大量六角形結構體組成，內部規畫兩層樓，總面積1642坪。原本預計今年5月開幕，但因內部整體空間較獨特，並非方方正正的商場規畫，需進一步設計規劃，導致營運日期延後超過半年以上。

    「focus 13」臉書近日宣布「12月試營運悄悄倒數中，最美海景商場等你來打卡」，同時預計12月24日邀請媒體舉辦內覽會，因此試營運時間點將落在12月底。

    focus時尚流行館也於徵才網站招募人員，間接透露館內將有全新打造的focus 13 CORAL PLAZA IP角色主題館、TORi Beauty、茄芷袋專賣店等品牌進駐。

    專門分析購物中心與百貨的「購物中心情報站」認為，「focus 13」最大的特色，就是與愛河灣、亞果遊艇碼頭、高流中心緊密連結，期盼開幕後能帶來特別亮點；而一旁的海豚O5館，不屬於「focus 13」營運範圍，已有部分開始營運，包括黃仁勳愛吃的「十二月」粥品私房菜，生意興隆。

    「focus 13」位於高流中心的珊瑚礁群，從空中俯瞰形似一大塊珊瑚礁。（圖擷自臉書FOCUS 13珊瑚廣場）

    「focus 13」位於高流中心的珊瑚礁群，從空中俯瞰形似一大塊珊瑚礁。（圖擷自臉書FOCUS 13珊瑚廣場）

    「focus 13珊瑚廣場」內部。（圖擷自臉書FOCUS 13珊瑚廣場）

    「focus 13珊瑚廣場」內部。（圖擷自臉書FOCUS 13珊瑚廣場）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播