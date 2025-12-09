為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市捷工局普查龍井機廠內樹木 多為本土原樹及自生樹共13樹種

    2025/12/09 09:56 記者蘇金鳳／台中報導
    捷工局普查龍井機廠內樹木。（市府提供）

    捷工局普查龍井機廠內樹木。（市府提供）

    中捷藍線機電工程已開工，為確保捷運藍線龍井機廠後續整地及主體工程施工安全，捷運工程局展開基地內的樹木全面普查與健康檢查作業，共計調查近1000株樹木，以本土原生樹種及自然生成的自生樹為主，共九芎、土密樹等13種樹種，基地內未有中市列管的保護樹木。

    捷工局強調，此次植栽調查由森林學博士、台灣景觀環境學會榮譽理事長陳秋銓帶領專業團隊執行，調查結果顯示基地樹種多元，包括九芎、土密樹、小葉黑神面、山黃麻、台灣欒樹、朴樹、苦楝、烏桕、黑板樹、榔榆、榕樹、樟樹及羅氏鹽膚木等共13種樹種。

    捷工局長蘇瑞文表示，龍井機廠是捷運藍線列車維修、調度與供電的重要設施，用地配置具高度不可替代性。市府除審慎評估施工需求，也高度重視樹木移除對環境的影響，後續將依環評承諾落實「移除一株、補植一株」原則，會優先於機廠周邊及捷運沿線綠廊配置補植量，串聯周邊都市景觀與步行環境，維持整體綠化量能。

    捷工局表示，調查過程由專業樹木醫師逐株記錄樹種、胸徑、樹高、冠幅及生長情形，依評估結果顯示，部分喬木因倒伏、歪斜、中空腐朽或病蟲害等因素，存在結構安全疑慮，將影響後續工程施作與公共安全，建議列入移除；其餘健康或可改善之樹木則規劃移植保存。

    捷工局指出，此次植栽調查出共有13種樹種，具一定生態基礎。可移植樹木後續將採行專業移植工法與養護機制，以提高存活率並延續原有綠資源，所有樹木移植與移除作業均將依《台中市樹木保護自治條例》及市府相關作業指引辦理。

