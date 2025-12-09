為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    八哥泛濫連麻雀都難看到！台東議員促縣府正視外來種問題

    2025/12/09 08:07 記者黃明堂／台東報導
    台東一處羅漢松農地內棲息成千上萬隻八哥，周圍電線上整排都是八哥。（記者黃明堂攝）

    台東一處羅漢松農地內棲息成千上萬隻八哥,周圍電線上整排都是八哥。(記者黃明堂攝)

    「現在八哥已經泛濫到連麻雀都很難看到」？不只台東到處都是八哥，台東縣議員董昌華說，蘭嶼島上八哥泛濫，想要看到一隻八哥都難，如果沒有移除外來種、保育計畫，麻雀將像島上特有種珠光鳳蝶一樣，愈來愈少。

    台東市郊大片稻田中一處密植羅漢松的農地，每到黃昏就變成大自然音箱，雜鬧亂耳的鳥鳴聲環繞，附近電線滿滿的整排鳥，不仔細看，很多人都以為是麻雀，但體型大又是黑羽，竟然都是八哥，居民說，因為種稻，以前都是麻雀，現在都是「黑嚕嚕」的八哥，在羅漢松園內大量築巢，繁殖速度超快；台東運動公園裡也是八哥的地盤，連體型大牠好幾倍的黑冠麻鷺，在地面抓蚯蚓，有時也會被八哥驅趕。

    連蘭嶼也充斥八哥亂象，董昌華說，以前蘭嶼島上很多特有種的珠光鳳蝶，相當漂亮，現在已相當稀少。島上原本最常看到的鳥是麻雀，現在外來種八哥泛濫，已經侵犯到原先種，蘭嶼現在已經很難看到。他在縣議會質詢時要求農業處正視外來種的問題，要有更多經費用來移除外來種。

    不過，台東生態工作者呂縉宇近日在臉書貼文：「第一次知道白尾八哥在原生地爪哇島被IUCN（國際自然保護聯盟）認定為易危物種....這就像綠鬣蜥在原生地也被列入瀕危物種，而埃及聽說也沒有埃及聖䴉這種神聖之鳥，這世界真的是大亂」。此貼文令網友大開眼界，無法想像在東生命力這麼強的八哥，竟然會易危？

    台東運動公園只見八哥，不見麻雀。（記者黃明堂攝）

    台東運動公園只見八哥,不見麻雀。(記者黃明堂攝)

    圖
    圖
