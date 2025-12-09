桃園南門市場災損區拆除 下月臨時帳篷復業搶春節前採買潮

桃園南門市場災損區拆除作業已完工，周邊文化街標線及人行道，也於9日完成劃設。（記者鄭淑婷攝）

桃園南門市場上月5日發生大火，燒毀漁市場及公有市場部分區域，災損拆除作業完工，周邊道路標線繪製預計今（9）日完成，桃市府經濟發展局表示，後續將就災損區進行整地並設置臨時帳篷，最快明年1月中旬左右完成，讓受害攤位盡早進駐恢復營業，趕上農曆春節前的採買潮。

南門市場災損區採原地復原方式重建，原來攤商在哪邊做生意就於原地回復，經發局表示，災損區拆除作業已於上週完工，連帶進行周邊環境整頓，文化街標線及人行道預計今日完成劃設，後續將先就災損區進行整地並裝設臨時帳篷 ，預計施工期最快至明年1月中旬左右，期盼讓受害攤位儘早進駐恢復營業。

另針對文化街劃停車格、人行道，引發文化街攤販不滿，認為市府缺乏公開程序與說明，也無替代方案或安置措施，造成攤販重大不安，攤販日前也到場陳情、抗議，經發局表示，未來會全面盤點南門市場周邊可行空間，盡可能增設合法攤位區，提供攤販安全、穩定且整潔的營業場所，逐步取代過去違規占用道路的經營型態，並強調透過標線調整與攤位規劃雙軌並行，不僅可改善文化街的交通與步行品質，也能兼顧民眾採買需求，促進市場環境朝有序、友善的方向發展。

