    首頁 > 生活

    走過823砲戰烽火 土地銀行金門分行搬新家囉

    2025/12/08 22:54 記者吳正庭／金門報導
    台灣土地銀行金門分行遷往與距離200公尺的金城分行整併，與金門縣農會當「鄰居」。（記者吳正庭攝）

    走過823砲戰烽火歲月的台灣土地銀行金門分行，即將改建大樓，今天從原址遷往與距離200公尺的金城分行整併，並以公益捐贈活動，象徵持續實踐企業的社會責任。土銀並表示，原址的自動提款機仍維持運作，以方便客戶繼續使用。

    建於1956年的台灣土地銀行金門分行，即將進行重建工程，原址即日起暫停營業，總行業務部經理葉眉青等人專程跨海與會，國民黨金門籍立委陳玉珍、縣府參議李廣榮、金門家扶中心主委楊肅謙，「鄰居」金門縣農會理事長蔡水游率總幹事文水成參與喬遷茶會。

    土地銀行表示，金門分行除金城鎮設有分行，金湖鎮有新市里辦事處、烈嶼鄉設有服務處，普遍受到民眾支持，遷至新址後，增加視訊手語翻譯，打造友善包容的金融環境，盼致力成為在地人最親近的金融好夥伴。

    土銀表示，身為百分之百公股的國營銀行，土地銀行配合國家政策辦理包括青年安心成家貸款、「全民+！政府相挺」普發現金及新世代打擊詐欺策略行動構築金融安全網，連續7年獲金融監督管理委員會「金融服務業公平待客原則評核」績優肯定。

    土銀金門分行是金門「縣庫」存放行庫，而金城分行是配合政府政策，接管原金門縣農會信用部於2001年9月17日設立，對金門的重要性不言可喻；針對存戶聽說分行原址提款機恐將暫停使用，土銀也回應，目前暫時沒有停止運作的規畫。

    土銀表示，金門分行原址的自動提款機仍維持運作。（記者吳正庭攝）

