    首頁 > 生活

    明年元旦起廚餘還要分類嗎？彰化縣不跟進雙北 原因曝光了

    2025/12/08 22:51 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣環保局強調，家戶生、熟廚餘未來仍繼續分類。（資料照）

    全台自2027年起將全面禁止廚餘養豬，雙北也宣布明年元旦起家戶廚餘不再分類，對此，彰化縣環保局明確表示不跟進。江培根表示，彰化縣所收的家戶生廚餘用來堆肥，北彰化地區的部分熟廚餘去化才靠黑水虻，因此，家戶廚餘未來還是要分類！

    彰化縣廚餘分類在去年配合垃圾新制上路，也讓全縣各鄉鎮市的生、熟廚餘分類回收比例大大提高，改善以往廚餘都往一般垃圾丟的情況，垃圾減量更有成效，人均垃圾量降到全國平均以下。

    因此，江培根強調，生、熟廚餘當初會分類，除了焚化爐因素之外，最重要的是生廚餘用來堆肥，熟廚餘可以用來餵豬。如今，隨著中央政策調整，熟廚餘從後年起不再餵豬，考量彰化縣後續處理垃圾的條件與環境，決定繼續維持現狀，也就是綠色桶子是生廚餘，藍色桶子收受熟廚餘。

    江培根指出，目前彰化縣原則上有處理生廚餘的量能，北彰化地區的熟廚餘初步由和美清潔隊的黑水虻來幫忙，無法處理的家戶熟廚餘再進入焚化爐，應該是最好的解決之道。

    圖
    圖
