「桃園女力關鍵報告」 復興區0至14歲、新屋區65歲以上女性比例最高

桃園市長張善政（右三）等人出席2025年桃園女性新經濟創生行動年會，並發表「桃園女力關鍵報告」。（桃市府提供）

桃園市長張善政今（8）日前往桃園市立圖書館總館出席「114年桃園女性新經濟創生行動年會」，並頒發獎狀給7組入圍的婦女創新團隊。他表示，本次年會發表「桃園女力關鍵報告」，是市府歷時半年完成5個行政區婦女人力與需求盤點，依據各區特性規劃更精準的婦女培力與發展路徑，協助婦女找到適合的成長方向；明年需求盤點也將再擴及3個行政區，逐步完成全市婦女人力調查，為桃園婦女創造更多可能。

「桃園女力關鍵報告」揭秘桃園市是六都人口最年輕化的城市，14歲以下、15至64歲人口比例最高，桃園市有將近4成人口居住桃園區、中壢區，各行政區女性各年齡層人口數中，0至14歲女性以復興區15.6%比例最高、新屋區10.99%比例最低，15至64歲女性以蘆竹區72.16%比例最高、新屋區67.16%比例最低，65歲以上女性以新屋區21.84%比例最高、蘆竹區14.68%比例最低。

張善政指出，桃園為全國新住民比例最高的縣市之一，市府自去年1月1日成立婦幼發展局，為全國唯一以婦幼為核心的專責局處，許多新住民婦女在生活、家庭與職涯需重新建立支點，市府將持續透過婦幼局推動各項支持措施，協助她們在台灣獲得更好的發展與機會。

婦幼發展局長杜慈容表示，本次年會以「數據力Ｘ行動力Ｘ影響力」為主軸，發表「桃園女力關鍵報告」，從人口、就業、經濟、照顧到安全等面向，系統性分析桃園13區女性現況，做為後續政策制定的重要依據。此外，本次年會規劃「職家女性與友善職場」、「地方創生與經濟行動」兩場主題論壇，邀請企業、在地團隊與跨局處首長分享策略與成果。

此次展覽內容後續將在桃園市婦女館2樓北區婦女中心展出，展期自9日起至12月底止，歡迎有興趣市民前往觀展。另外，此書內容可上桃園市政府婦幼發展局官網參閱。

包括青年事務局長侯佳齡、經濟發展局副局長陳炳仲、勞動局主任秘書洪清淵、桃園區副區長邱創正、復興區公所秘書王棋、市議員陳美梅、張碩芳、台北大學社工系副教授張菁芬等人均一同出席。

桃園市長張善政（後排中）等人出席2025年桃園女性新經濟創生行動年會，頒發獎狀給7組入圍的婦女創新團隊。（桃市府提供）

