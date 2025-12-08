公園新設「禁菸廣播鈴」！按下10秒自動廣播 引網論戰

地方政府近年陸續在公園增設「禁菸廣播設備」，希望以柔性勸導取代直接罰則。（圖擷取自臉書）

在公共場所全面禁菸的政策推動下，地方政府近年陸續在公園增設「禁菸廣播設備」，希望以柔性勸導取代直接罰則。然而，一名網友在臉書以玩笑口吻表示「抽煙的人地位越來越低嘍」，卻意外讓一張照片在網路上引發兩派網友激辯。

這名網友在臉書社團「高雄揪出遊-閒聊版」貼出照片，只見電桿上貼有「公園禁菸裝置 按壓後10秒啟動廣播」字樣，下方還有醒目的「禁菸廣播鈴」標示。只要民眾發現有人在公園內吸菸，按下按鈕後系統便會於10秒後自動播放禁菸提醒。他也在貼文笑稱：「現在抽煙的人，真的身分地位越來越低嘍……」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，許多網友對禁菸設施設置表達支持，留言表示：「這個好，希望每個大小公園都安裝」、「你抽煙很開心，旁邊的人不開心，沒公德心」、「我自己會抽，但那是公園……公園真的不能抽啊」、「順便設個『禁止亂丟煙蒂』的廣播好了，走在路上到處都是煙蒂」。

不過，也有網友跳出來質疑政策邏輯：「到處都禁煙，為什麼政府還在賣煙給百姓呢？」、「煙是國家賣的，抽煙者還比別人繳更多稅，照一般人『花錢就是大爺』的邏輯，抽煙者理應更尊貴」、「買菸的人都有繳稅，結果到處都沒地方抽；別的國家至少會設吸菸區或吸菸室」、「其實台灣政策真的不完善，連機場內國外都還有吸煙室，吸菸人口也不是少數」。

另有網友以幽默角度看待按鈕，「按了以後會不會有環保稽查員拿水槍衝過來？」、「我以為10秒後會爆炸」、「按下啟動後會出現鎮暴部隊」。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法