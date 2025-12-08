世界醫師會議談「數據正義」 陳乃瑜：不分地區族群應有相同保護

新北市議員陳乃瑜透過台灣實務經驗，在WMA專家會議提倡「數據正義」，也引起國際專家們熱烈回響，深受啟發。（記者吳柏軒翻攝）

世界醫師會（WMA）今年在台北舉辦國際專家會議，有23國學者、教授及醫師來台與會，研討AI時代的健康資訊與生物檢體倫理，新北市議員、台灣聯合國協進會常務理事陳乃瑜則以地方實務經驗，倡議「數據正義」，強調偏鄉爺奶及兒童，不分族群，都應享有與都市CEO同標準的資訊隱私保護。

陳乃瑜指出，4日至5日由WMA在台北舉辦「2016台北宣言」修訂國際專家會議，自己有幸受邀擔任「Governance, Transparency, and Trust」議題與談人，向全球專家分享台灣偏鄉地方的實務經驗。

請繼續往下閱讀...

陳乃瑜說，她的選區呈現台灣醫療資源落差的縮影，都會區的新店擁有多座醫院，但深坑、石碇、坪林及烏來等山區人口老化嚴重，也欠缺醫療院所，更面臨數位落差的挑戰；尤其原鄉烏來為泰雅族重要聚落，少數族群資料安全更需嚴格保護。

陳乃瑜提醒，AI與遠距醫療廣泛應用的時代，必須正視「數據正義」，避免城鄉差距與族群不平等。她強調：「不論是坪林的老奶奶、石碇的阿伯，或深坑的孩子，都應享有與都市CEO相同標準的資訊隱私保護。」

陳乃瑜認為，談及倫理治理時，有3項核心主張，第一：「群體同意」，過去不能處理族群資料風險，尤其原住民族基因資料具高度研究價值，卻也最容易被濫用，如2011年台灣阿美族、泰雅族DNA資料曾被國外研究單位販售。第二：「理解平權」：電子同意書日益複雜，應關注偏鄉長輩是否真正擁有「拒絕的權利」。第三：「利益共享」：資料應用研究帶來的成果與價值應回饋偏鄉。

陳乃瑜也分享，這些主張都源自長年深入偏鄉的經驗，如舉辦動健康活動、協助媒合助聽器與助行器捐贈，因為「我們最了解在地長輩真正需要什麼」，而台灣實務經驗，也引起國際專家們熱烈回響，表示深受啟發等。

陳乃瑜以地方實務經驗，強調偏鄉爺奶及兒童，不分族群，都應享有與都市CEO同標準的資訊隱私保護。（記者吳柏軒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法