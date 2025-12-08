老饕最愛！彰化漁民東引抓「正頭烏」逾千尾 50萬年終先入袋

彰化線西漁民黃超群抓到了洄游烏1000多隻。（徐婕容提供）

內行人都指定要吃的洄游烏魚來了！彰化線西漁民黃超群今年再度前進馬祖東引守候，今天（8日）終於抓到了1000隻的「正頭烏」，將於明天上午9點在塭仔漁港開賣，確定年終獎金50萬元落袋！

黃超群的妻子徐婕容表示，丈夫在11月29日就出發到東引守著烏魚，才終於碰到冷氣團開始發威，終於捕到今年的第一次「正頭烏」，果然洄游烏魚就是肥美，不少都是每尾6台斤以上，更是老饕的最愛。

徐婕容指出，今年「正頭烏」烏魚殼在每台斤120元到150元之間，其餘的價格比照去年，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元之間，烏魚膘每台斤5、600元，烏魚腱每台斤800元。

徐婕容說，丈夫這趟載烏魚入港後，休息一下，預計12月10日再出發，希望能再有大筆進帳。

黃超群在2023年曾創下塭仔漁港單趟捕獲1萬5000尾烏魚的最高紀錄，這位從國中就立志要追隨父親當漁民，也靠著亮眼的抓烏成績，年年靠烏金入帳數百萬元年終獎金。徐婕容說，丈夫堅持抓洄游烏魚，也就是「正頭烏」必須等到冬至前後10天才會出現。

烏魚汛期未到就捕獲的烏金，漁民大多稱為「鎮港烏」，野生烏魚始聚集準備繁衍下一代，有經驗的漁民就會出航捕獲，但體型會比「洄游烏」來得小。

