為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    會計師公會跨海送暖 2000包白米贈金門弱勢家庭

    2025/12/08 19:42 記者吳正庭／金門報導
    台灣省、台北市會計師公會聯袂跨海送二千包白米到金門，由國民黨金門縣黨部主委陳玉珍（右七）代轉送至弱勢家庭。（記者吳正庭攝）

    台灣省、台北市會計師公會聯袂跨海送二千包白米到金門，由國民黨金門縣黨部主委陳玉珍（右七）代轉送至弱勢家庭。（記者吳正庭攝）

    台灣省會計師公會與台北市會計師公會今天跨海金門，在國民黨金門縣黨部協助下，將2000包白米送給金門弱勢家庭，盼在歲末寒冬之際，帶來實質的支持與溫暖。

    身兼縣黨部主委的國民黨籍立法委員陳玉珍說，金門是個號稱社會福利很好的縣市，還是有很多弱勢家庭需要被照顧，畢竟社會福利是沒有辦法照顧到方方面面的地方；她說，金門14萬人口裡，常住居民約5、6萬人，是個經濟規模很小的地區，民眾的工作很多來自縣府提供的就業機會。

    陳玉珍說，金門幸好有「酒中的台積電」金門酒廠實業股份有限公司，靠著它來支撐金門的產業發展。她說，白米的捐贈不僅是物質上的援助，更傳遞濃厚的人情味，讓寒冬中的金門更有溫度。

    台灣省會計師公會理事長蔡家龍、台北市會計師公會理事長邵志明指出，會計師公會除了在社會經濟發展扮演重要角色，平日還舉辦寒冬送暖、送愛到偏鄉及捐血等活動，只要有需要，公會都會盡可能出錢出力來幫助這個社會。

    兩會計師公會表示，在邁入AI人工智能時代之際，會計師的社會責任不再侷限於專業服務，更應走入社區，親手把溫暖送到弱勢與孤老的手中，實踐專業以外的社會價值。

    國民黨金門縣黨部主委陳玉珍（左）贈送台北市會計師公會理事長邵志明（右）感謝狀。（記者吳正庭攝）

    國民黨金門縣黨部主委陳玉珍（左）贈送台北市會計師公會理事長邵志明（右）感謝狀。（記者吳正庭攝）

    國民黨金門縣黨部主委陳玉珍（左）贈送台灣省會計師公會理事長蔡家龍（右）感謝狀。（記者吳正庭攝）

    國民黨金門縣黨部主委陳玉珍（左）贈送台灣省會計師公會理事長蔡家龍（右）感謝狀。（記者吳正庭攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播