    首頁 > 生活

    保障用水安全！環境部助基市府強化清查污染源 幫抓違規工廠

    2025/12/08 19:36 記者楊媛婷／台北報導
    基隆日前水源被油污污染。（資料照）

    基隆日前發生自來水遭油污染，經追查發現是國光客運保修廠違規排放廢水，貯油槽也沒設置防溢堤，為讓用水更安全，環境部今（8日）表示，已協助基隆市環保局強化管理清查並列管高風險污染源，也指出只要各種可能排放廢水的工廠達法規列管規模，排廢放水都要申請許可。

    基隆河八堵取水口周邊發生油污事件，導致日前基隆不少地區民眾發現自來水都有一股汽油味，追查污染源本應是地方權責，環境部主動協助基隆市追查出污染源外，也持續督導基隆市環保局在基隆暖暖、碇內一帶巡查，並請新北環保局配合在瑞芳巡查採樣，環境部水保司表示，截至7日，環保機關已累計稽查62家次、採樣檢測8家次、告發2家次，更協助基隆市環保局查獲應納管未納管水污染事業工廠，並告發讓這些違規的工廠停工。

    環境部水保司進一步指出，已建議基隆環保局採行持續性強化作為，針對取水口上游進行污染源列管，凡達列管規模或因逕流沖刷有排放事實的事業，必須依法納管勤查外；也應針對有自來水水質水量保護區內有貽害水質水量之行為，也應透過嚴格的源頭管理禁止或限制，為民眾用水多重把關。

    環境部也建議基隆市環保局應持續辦理取水口上游專案巡查，並鎖定暖暖、碇內等水源敏感區域，針對洗車或保修廠、貨櫃業、貯存系統以及各類可能產生廢水工廠或其他污染性工廠進行全面盤點，只要達到法規列管規模，就必須申請排放許可、裝設足夠功能的廢水處理收集處理設施。

    環境部表示，已主動協商台水公司應加強巡查頻率，於取水口增設即時水質監測設備及維持佈設吸油棉及攔油索等攔污措施，建立多重防禦機制也強化供水韌性，並完成八堵取水口復抽整備工作，確保未來一旦偵測到水質異常，能立即預警淨水場緊急應變，以確保進入家戶的用水安全，中長期也建議評估設置聯通管跨系統跨域供水，搭配水庫操作評估調整取水模式或取水位置，以增加供水質量的穩定。

