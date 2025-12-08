台中文山焚化廠廚餘去化火急 盧秀燕：最快明年農曆年前動土改建

民進黨台中市議員批評廚餘處理不當。（記者黃旭磊攝）

台中市南屯區文山垃圾焚化廠使用近30年，因設備老舊，BOT案歷經多次流標，延宕6年後，於今年9月完成綜合評審，由「台泥達環文山合作聯盟」以94億3千2百萬元投資發包，民進黨台中市議員陳淑華、林德宇今天在議會質詢動土時間，環保局長吳盛忠說，最快10天內簽約，台中市長盧秀燕答詢稱，最快希望明年農曆年前動土。

台中市議會今天進行第4屆總預算二讀會審議，民進黨市議員陳俞融、謝家宜、江肇國、林德宇、曾朝榮及李天生，都質詢廚餘處理不當，垃圾車載廚餘進文山垃圾焚化廠，需大排長龍，且廚餘過濕增溫燃燒，影響焚化爐壽命並可能產生戴奧辛污染，議員質疑市府處理能力，也提問何時動土改建新廠。

請繼續往下閱讀...

台中市長盧秀燕在議場答詢稱，最快希望明年農曆年前動土。台中市府進一步表示，文山焚化廠BOT案，目前已與最優申請人完成議約，正積極辦理簽約作業，因整體工程除包含爐體之主要興建外，尚包含舊有行政（辦公）大樓拆除，以及施工期間臨時辦公室搭建工程，須視整體工程推動期間需要，於不同時期施作不同之工程。

環保局強調，已請廠商加速相關工程進度推行，得標商台泥表示，以市府回應為主，暫不對外表示意見。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法