引領高速運算新趨勢 台科大產學合作布局矽光子與CPO

台科大校長顏家鈺（右）與連展投控集團總經理陳鴻儀（左）代表簽署產學合作備忘錄。（台科大提供）

國立台灣科技大學今（8）日與連展投資控股公司簽署產學合作備忘錄（MOU），雙方將在智慧製造、人工智慧應用、高速傳輸、矽光子及CPO（共封裝光學）等前瞻領域展開合作，整合學界研究能量與產業需求，共同推動台灣科技製造業的技術升級與創新發展。

台科大校長顏家鈺表示，在全球高速運算與AI伺服器需求快速成長下，雙方也將共同研究矽光子及CPO等下一世代關鍵技術，評估其在高速伺服器與AI系統中的導入可行性，包括散熱、能源效率與架構設計等面向，以提前布局未來高成長市場。

連展投控近年積極布局電子零組件、光通訊與無線系統市場，旗下事業橫跨高頻連接器與線材、光纖與高速模組、CPO技術、RF與天線模組、低軌衛星通訊，以及無人機與機器人的感測整合元件；雙方合作將聚焦高速伺服器架構、訊號完整性、高可靠度模組、能源效率與散熱管理等核心技術，並針對高速運算與資料傳輸需求持續攀升的趨勢，建立更緊密的技術鏈結。

顏家鈺指出，產學合作是連結研究成果與產業應用的關鍵機制，能提升台灣在高速傳輸、AI計算與智慧製造領域的能見度與國際定位，未來將依企業端需求持續推進技術交流，規劃試點導入，強化研究成果的產業落地，並為後續擴大合作奠定基礎。

連展投控總經理陳鴻儀表示，合作聚焦高頻、高功率及高可靠度產品線的策略發展，應用涵蓋AI資料中心高速傳輸、無線通訊、低軌衛星、無人機及機器人零組件與矽光子解決方案，也期望藉由導入AI模型、算力與智慧製造能力，提升研發效率與系統整合能力，並加速產品在高速運算、資料中心與先進通訊等高附加值市場的佈局。

