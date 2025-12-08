為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    引領高速運算新趨勢 台科大產學合作布局矽光子與CPO

    2025/12/08 18:09 記者林曉雲／台北報導
    台科大校長顏家鈺（右）與連展投控集團總經理陳鴻儀（左）代表簽署產學合作備忘錄。（台科大提供）

    台科大校長顏家鈺（右）與連展投控集團總經理陳鴻儀（左）代表簽署產學合作備忘錄。（台科大提供）

    國立台灣科技大學今（8）日與連展投資控股公司簽署產學合作備忘錄（MOU），雙方將在智慧製造、人工智慧應用、高速傳輸、矽光子及CPO（共封裝光學）等前瞻領域展開合作，整合學界研究能量與產業需求，共同推動台灣科技製造業的技術升級與創新發展。

    台科大校長顏家鈺表示，在全球高速運算與AI伺服器需求快速成長下，雙方也將共同研究矽光子及CPO等下一世代關鍵技術，評估其在高速伺服器與AI系統中的導入可行性，包括散熱、能源效率與架構設計等面向，以提前布局未來高成長市場。

    連展投控近年積極布局電子零組件、光通訊與無線系統市場，旗下事業橫跨高頻連接器與線材、光纖與高速模組、CPO技術、RF與天線模組、低軌衛星通訊，以及無人機與機器人的感測整合元件；雙方合作將聚焦高速伺服器架構、訊號完整性、高可靠度模組、能源效率與散熱管理等核心技術，並針對高速運算與資料傳輸需求持續攀升的趨勢，建立更緊密的技術鏈結。

    顏家鈺指出，產學合作是連結研究成果與產業應用的關鍵機制，能提升台灣在高速傳輸、AI計算與智慧製造領域的能見度與國際定位，未來將依企業端需求持續推進技術交流，規劃試點導入，強化研究成果的產業落地，並為後續擴大合作奠定基礎。

    連展投控總經理陳鴻儀表示，合作聚焦高頻、高功率及高可靠度產品線的策略發展，應用涵蓋AI資料中心高速傳輸、無線通訊、低軌衛星、無人機及機器人零組件與矽光子解決方案，也期望藉由導入AI模型、算力與智慧製造能力，提升研發效率與系統整合能力，並加速產品在高速運算、資料中心與先進通訊等高附加值市場的佈局。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播