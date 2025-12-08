為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市警犬預算少得可憐 議員要市府成立「警犬之友會」

    2025/12/08 18:13 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員李天生（左）要求市府針對台中警犬隊寬列預算，否則就成立警犬之友會。（記者蘇金鳳攝）

    台中市警犬立下不少汗馬功勞，民進黨市議員李天生今天「為狗請命」，指台中市政府警察局警犬隊是中部地區唯一警犬隊，不過每年預算僅59萬1千元，面臨運作困難，要求市府要寬列經費，若是市府不願意，他號召成立「警犬之友會」，引進民間資源協助警犬隊正常運作。中市長盧秀燕表示，很感謝議員「為狗請命」，將進行研議。

    台中市警犬隊計有10名隊員、9隻警犬，傳出市府警察局以近年來破案效率不佳為由，將進行評估，並規劃逐年汰除，市議員李天生今天在市議會指出，警犬隊具有不少功能，為台中市一項特色，並且是中部地區唯一，但是市府卻未寬列預算，讓警犬隊能好好照顧狗狗們。李天生並在現場，播放一段台中市警犬在眾多紙箱中快速尋找出的毒品的能力，既敏捷又可愛。

    他強調，台中市警犬隊具有緝毒、場地檢查、偵蒐爆裂物、支援擴大臨檢及預防犯罪宣導等任務，不過每年度預算只有59萬1千元，捉襟見肘，運作困難。

    他強調，2018年曾經設置100萬元基金，協助挹注警犬隊需求，不過金額不多，要求市府增列預算，如果有困難，如同警察有成立「警察之友會」，他號召成立「警犬之友會」，協助解決警犬隊預算偏低，運作困難問題，因為「政府有限、民間資源無窮」。

