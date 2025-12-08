嘉市湖子內區段徵收將設揚水站輸送污水 地點將會說明

嘉義市政府推動污水下水道系統工程，規劃在湖子內區段徵收地區設置揚水站，以利接管後抽水輸送。（記者王善嬿攝）

嘉義市政府逐年建置污水下水道系統，已進入主幹管設置階段，工務處編列明年度預算6900萬元，將在湖子內區段徵收地區施作揚水站，以利未來污水下水道接管抽水輸送，該筆預算明天將送嘉義市議會二、三讀會審議。工務處長蘇文崎說，如預算獲議會支持通過，將進行發包作業，屆時會配合議員意見開說明會，設置地點會一併說明。

市府工務處表示，湖子內區段徵收區域污水管線分3標施作，2016年都已經竣工，共完成2條水系，出口位於興美六路、湖子內路附近，由於之前進行區段徵收公共工程時，未設置揚程設施，因應嘉義市二期污水下水道系統今年啟動，湖子內地區地勢較低，評估設置一座揚水站，作為湖子內地區抽水輸送設施，總工程經費約1.4億元，今年至2027年分3年編列，明年預算編列6900萬元，由平均地權基金補助款預算辦理。

市議員王浩認為，湖子內區段徵收施作公共工程時，未設置揚程設備，如今市府將施工設置揚水站，已有許多民眾居住，此工程攸關民眾權益，要求市府在平日、假日各辦理一場說明會，讓民眾了解該工程與施工規劃。

嘉義市議會各審查委員會聯席會議日前照原編通過該筆預算，附帶決議市府在平、假日舉辦說明會，全案將送二、三讀會審議。

蘇文崎表示，嘉義市污水下水道系統第二期主、次幹管第1標工程正在進行，湖子內區段徵收地區管線都已鋪設完成，但因地勢較低，需設置揚程設備抽水輸送，因此除主、次幹管工程經費由內政部國土管理署補助，另分3年編列1.4億元設置揚水站，未來接管時可做為抽水輸送設施，說明會將配合市議會審議意見辦理。

