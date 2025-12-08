為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    太平山遊樂區聯外山路邊坡不穩 12/9-31交管、8點開園

    2025/12/08 17:54 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭太平山宜專一線8.5公里處邊坡不穩，明天起到31日交管，園區上午8點才開園。（記者江志雄攝）

    宜蘭太平山宜專一線8.5公里處邊坡不穩，明天起到31日交管，園區上午8點才開園。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣太平山國家森林遊樂區宜專一線聯外山路8.5公里處，昨天發生邊坡崩塌後仍不穩定，林業及自然保育署宜蘭分署宣布，太平山遊樂區明天（9日）起到31日的開園時間調整為上午8點，8.5公里處每半點放行10分鐘。

    太平山遊樂區宜專一線8.5公里處昨天邊坡崩塌，今天又發現危樹、緊急封路處理，經過搶修，採單線雙向通行，不過，現場邊坡不穩定，林保署宜蘭分署基於遊客安全考量，明天起到月底每天上午8點到下午5點實施交管，每半點開放車輛通行10分鐘。

    開園時間方面，原本假日清晨4點開放入園、平日上午6點，本月底前開園時間一律調整為8點。相關訊息可上官網查詢，網址：http://tps.forest.gov.tw/

    太平山宜專一線8.5公里處昨天發生邊坡崩塌、阻斷交通，經過搶修後採單線雙向通行。（林保署宜蘭分署提供）

    太平山宜專一線8.5公里處昨天發生邊坡崩塌、阻斷交通，經過搶修後採單線雙向通行。（林保署宜蘭分署提供）

    太平山宜專一線8.5公里處，明天起到31日期間上午8點到下午5點，每半小時放行10分鐘。（林保署宜蘭分署提供）

    太平山宜專一線8.5公里處，明天起到31日期間上午8點到下午5點，每半小時放行10分鐘。（林保署宜蘭分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播