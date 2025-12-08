台北青年理想生活節吸引7萬人參與！高舉限量手燈點亮台北夜空

樂團全場大合唱時，參與青年一同高舉青年局全新推出的限量手燈、手環，點亮台北夜空。（台北市青年局提供）

台北市青年局近日在台北表演藝術中心舉辦「台北青年理想生活節」，2天的活動吸引近7萬人到場參與，透過人氣樂團、國際文化體驗、青年互動展演、青創市集、主題特展與實驗舞臺，完整呈現台北青年在國際交流、公共參與、職涯探索與創業發展上的多元且豐沛的能量。青年局長周羿希表示，今年是第2屆「青年理想生活節」，活動以青年為主角進行規劃，無論是培力的青年表演團隊、青創攤商，或是國際文化體驗，都是為了給青年一個展現自我、實現理想的平台，希望呈現「理想即生活」概念，同時也拉近台北與世界的距離。

青年局表示，今年邀請8組深受青年喜愛的樂團接力登場，包括icyball冰球樂團、好樂團、Crispy脆樂團、庸俗救星、hue、DrunkMonk、鹿洐人及林潔心，吸引大批青年提前到場卡位，並在與樂團全場大合唱時一同高舉青年局全新推出的限量手燈、手環，點亮台北夜空，成為動人的城市風景。

「讓世界在台北交朋友！」今年理想生活節特別規劃「國際文化體驗區」，以五大洲文化為主軸，結合傳統遊戲、藝術手作、服飾體驗與互動展示，吸引許多年輕朋友與親子到場參與，直呼：「彷彿環遊世界！」現場活動豐富多元，包括韓服拍貼、日本和風紙扇彩繪、西非鼓節奏體驗、歐洲馬賽克杯墊拼貼、澳洲壓花明信片製作、美洲手作捕夢網與熱縮片吊飾等。正在台北學中文的姊妹市青年，也與民眾近距離交流，分享自身文化，讓參與者在體驗中增進跨文化理解，感受多元文化交會的魅力。

理想生活節現場齊聚超過30組文創、永續、餐飲，包含青年局培力的團隊，如花卷製菓、金星男子、草物所cao wu suo及查高插畫等，吸引民眾駐足。2天的活動人潮不斷，充分展現台北青年在創意與創業上的蓬勃能量。攤商回饋也認為，活動規劃友善、人流充足、交通便利，讓他們能專注展示與交流。

