    生活

    不少人都收到！電話、地址全被掌握 最新詐騙讓網怒轟「很變態」！

    2025/12/08 18:50 即時新聞／綜合報導
    手機詐騙越來越猖獗。示意圖，與本文無關。（美聯社檔案照）

    手機詐騙越來越猖獗。示意圖，與本文無關。（美聯社檔案照）

    近年詐騙越來越猖獗，有網友近日收到網購通知，眼尖發現上頭出現一個名為「Gopay」的可疑電子支付，嚇得她發文求救，不料卻釣出一票網友收到一樣的信件，痛批這種詐騙「真的很變態」！

    一名女大生昨天（7日）在匿名論壇Dcard上分享手機截圖，可以看到一份網購通知，信件中列出購買商品、賣家、訂單編號、買家姓名和地址、聯絡方式等資訊。但奇怪的是，上頭出現一個叫做「Gopay」的電子支付，還提供LINE客服。心裡起疑的原PO使用通知上的LINE客服聯絡對方，果然出現常見的詐騙手法，謊稱買家個資、金融卡帳號被盜用，導致多出近2萬元的訂單。

    該貼文曝光後，其他網友紛紛表示，「今天也收到，感覺是新的詐騙，估狗搜不到，只有看到這邊有人發問而已」、「詐騙！推出去讓更多人知道」、「詐騙無誤，可以先看一下寄件人帳號」、「我今天18:41也有收到一模一樣的，連我電話跟地址都有，真的很變態的詐騙」、「今天剛收到，我還仔細看了一下到底是買什麼，下面還有假好心的取消退貨連結騙你去line客服，我一點進去看到是line客服就立馬關掉搜google，看到這麼多人都收到，真是詐騙無誤了，真的是要很防很小心」。

    最近不少網友表示收到使用「Gopay」電子支付的網購通知。（圖翻攝自Dcard）

    最近不少網友表示收到使用「Gopay」電子支付的網購通知。（圖翻攝自Dcard）

