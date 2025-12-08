為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「船佳堡」上樑 台船照顧員工首跨足營造建案 明年交屋

    2025/12/08 17:54 記者洪臣宏／高雄報導
    台船高層今天舉行「船佳堡」上樑典禮。（台船提供）

    台船旗下台船防蝕及台船營造新建的集合式住宅「船佳堡」，今（8）日舉行上樑典禮。台船表示，「船佳堡」將於明年下半年完工交屋，希望透過提供員工優質且價格合理的住宅，達到「留才、攬才、愛才」的效果。

    上樑典禮由台船董事長陳政宏及台蝕董事長蔡坤宗主持，小港區區長周益堂、松山里里長王美華等人前往觀禮。

    「船佳堡」為地上15層、地下3層的集合住宅，自2022年11月4日動土，今日上樑，象徵金樑升起，結構穩固。

    船佳堡是台船集團首度跨足住宅建設的建案，不僅是單純的營建工程，台船集團將造船技術轉化為建築工藝，結合台船集團的多項核心技術，台蝕運用其在防蝕工程的專業優勢，將「造船級」的堅固與精密帶入居家生活。

    台船表示，船佳堡對台船集團具有雙重戰略意義，首先，這是台船響應政府居住正義政策、落實企業社會責任（ESG）的具體行動。其次，該案標誌著台蝕成功從單純的防蝕工程，轉型跨足至營建開發領域，透過與台營共同合作的實戰經驗，為集團未來的多角化經營開啟了新的成長動能。

