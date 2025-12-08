為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    別讓制度成為懲罰 台南長照協會提3大政策困境

    2025/12/08 17:35 記者王姝琇／台南報導
    台南長照發展協會前往衛生局與議員朱正軒、蔡麗青共同主持長照政策座談。（記者王姝琇攝）

    台南長照發展協會今前往衛生局與議員朱正軒、蔡麗青共同主持長照政策座談，聚焦三大制度性困境－重度失能者補助不公平、評鑑指標A8過度嚴苛、居家記點制度不合理，盼為家庭與長照服務體系帶來實質改變。

    台南市長期照護發展協會理事長潘新傳指出，重度失能者（CMS 6–8 級）居家服務補助達3萬元，住宿式卻僅1萬元，形成「變相懲罰」，讓長照家庭被迫硬撐。另，在全國人力短缺下，A8人員標準過度嚴苛且具「懲罰性思維」，機構感嘆像「貓抓老鼠」，籲主管機關應以輔導為先。照服員個人疏失責任卻全數歸咎於機構，且案量越大處分越重有違公平原則。

    南市衛生局長李翠鳳強調，主管機關是長照業者的「夥伴」，承諾將行政流程與記點制度分開討論，並邀請協會提出具體記點制度改善草案進行研議；同時，地方層級將積極研議可微調範圍，中央層級議題則將協助向中央反映。兩位議員也承諾協助跨部會溝通及提案。

    潘新傳表示，此次座談具高度建設性，後續將再號召會員們共同整理具體草案，持續推動長照環境更公平、更友善、更貼近第一線服務使用者需求。

    台南長照發展協會前往衛生局針對三大制度性困境提出意見交流。（記者王姝琇攝）

