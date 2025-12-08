交通界奧斯卡「金路獎」12日頒獎 YTR蔡黑皮獲特殊貢獻獎

第26屆金路獎12月12日舉辦頒獎典禮，特殊貢獻獎將頒給YouTuber「蔡黑皮」。（鐵道局提供）

被譽為「交通界奧斯卡獎」的金路獎即將邁入第26屆，12月12日舉行頒獎典禮，共53個機關及單位獲獎。「特殊貢獻獎」將頒給YouTuber「蔡黑皮」，以淺顯易懂方式，將複雜的重大交通建設介紹給民眾。

今年金路獎由交通部鐵道局主辦，以「金路領航‧便捷台灣」為主軸，12月12日下午兩點舉辦頒獎典禮。獎項分7大類，優良景觀類、路況養護類、設備維護類、場站環境維護類、用路人資訊類、傑出工程類、特殊貢獻獎，經交通部嚴格評比，共53個機關及單位獲獎。

鐵道局表示，「特殊貢獻獎」將頒給YouTuber蔡黑皮（蔡覲安），感謝他拍攝影片，以輕鬆、淺顯易懂的方式，介紹政府重大交通建設，拉近公部門與民眾的距離，亦開啟交通建設黑暗期各方互相體諒的契機。

傑出工程類第一名是「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」，打造全台首座曲線脊背橋，需跨越繁忙路段，施工難度極高，另為加速建設，採取「徵建併行」，減少兩年用地交付等待期；完工後將解決大雅交流道壅塞，使環中路平面路口停等時間減少55％，是完善大台中生活圈的關鍵拼圖。

傑出工程類第二名「台64線銜接台61線南向匝道改善工程」則以BIM模擬精準佈線，採懸臂工法建造高達30米的墩柱來突破空間侷限，濱海側結構更採用鍍鋅鋼筋強化耐久性，施工期間則要避開港區貨運交通等。這項工程活化水仙公園，將治安死角變為遊憩景點，也讓R4匝道提前約一年通車，提升區域行車效率與安全。

第26屆金路獎傑出工程類第一名是「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」。（交通部提供）

