中央大學新創科穎達公司 以超穎透鏡技術登上國際舞台

中央大學教授王智明帶領團隊今年參加日本NEPCON Japan展會，成功獲得日本財經專業媒體關注。（圖由中央大學提供）

國立中央大學光電科學與工程學系教授王智明團隊技術衍生的新創公司MetaRosetta科穎達公司，今年參加日本NEPCON Japan展會，展示遠紅外光（超穎透鏡）晶圓已能以單片結構同時修正像差與色差，並透過奈米級微結構實現高品質成像，在國際舞台上成功顯示，台灣在長波紅外（LWIR）元件領域具備世界級技術能量，也展現中大在超穎光學與半導體製程整合研究上的深厚基礎。

中央大學校方今日表示，團隊自主開發的超穎光學技術及量產化設計能力，在眾多參展企業之中，日本具影響力的財經媒體「日經新聞（Nikkei）」旗下專業科技平台 Nikkei Tech Foresight記者在深度了解公司技術內容後，主動邀請研究團隊進行專訪，並於Nikkei Tech Foresight刊登專題報導。



王智明表示，今年成立的科穎達公司為其團隊技術衍生（Spin-off）的新創公司，由具備半導體製程、光電設計與系統整合經驗的跨領域團隊共同創立，核心成員來自中央大學及相關產業界，長期深耕超穎光學、半導體微影製程與光機系統設計，具備從基礎研究到量產導向開發的完整實務經驗，成功從中央大學的基礎研究能量出發，向產業界量產化應用邁進。

科穎達負責人許維綸表示，此次獲日經專訪象徵國際媒體對台灣先進光學技術的肯定，也代表公司正式邁入國際市場舞台，未來將持續以台灣為研發基地，結合日本與全球夥伴，加速超穎光學技術的產業實踐。

王智明指出，國際媒體的關注反映出學界與新創團隊近年在超穎光學的累積成果逐漸在全球展露頭角，研究團隊將持續深化超穎透鏡在近紅外、遠紅外與感測光學等波段的技術開發，並與國內外研究機構及產業單位合作，共同推動超穎光學技術的科學研究與工程化進展，期望為台灣在新世代光學技術領域奠定更重要的地位。

