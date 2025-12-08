為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市女學生控同學性暴力對待擅拍私密影像 教育局回應了

    2025/12/08 16:37 記者董冠怡／台北報導
    台北市和平高中三年級女學生今日在國教行動聯盟陪同下召開記者會指控，遭到校內男同學以違反意願的方式性暴力對待。（記者王藝菘攝）

    台北市大安區和平高中女學生今於國教行動聯盟記者會控訴，遭到校內男同學性暴力對待，且在不知情、不合意下，被擅自拍攝和留存私密性影像，長期生活在恐懼中，並指校方處理過程中缺乏清楚友善說明。對此，教育局回應，學校得知學生遭遇情事後，第一時間完成校安通報，主動與學生及家長溝通性平案件調查程序、權益與求助管道，導師和輔導人員持續提供情緒支持、課程調整等協助。

    教育局表示，長期推動各級學校落實性別平等教育，包含性自主、性影像風險防治、資訊倫理、人際尊重等內容，透過課程、講座與宣導全面強化學生的安全意識與自我保護能力。對於校園性別事件堅守零容忍，持續督導學校依規提供雙方學生必要輔導、情緒安撫與安心就學措施，密切追蹤案件處理進度，確保學生安全與受教權益。

    該名女學生說，第一時間向校方反映時，學校提及有三方詰問，擔心遭到二度傷害，求助過程充滿阻力，並指學校對處理途徑與程序，缺乏清楚友善說明，要求健康教育和性教育課程應有充足時數，教導如何防制性暴力，且將數位性暴力防制納入必教內容，系統性建立身體自主、同意文化與數位界線，改善校園群體文化與同儕價值，降低性別事件一再發生的風險。

