為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台鐵花蓮站調車員遭撞亡 鐵道局：初步調查最快年底出爐

    2025/12/08 16:33 記者蔡昀容／台北報導
    針對12月發生2起鐵道事件引起關注，交通部鐵道局副局長劉雲生表示，鐵道局已按鐵路法規定，請高鐵及台鐵調查說明。（記者塗建榮攝）

    針對12月發生2起鐵道事件引起關注，交通部鐵道局副局長劉雲生表示，鐵道局已按鐵路法規定，請高鐵及台鐵調查說明。（記者塗建榮攝）

    12月發生2起鐵道事件引起關注。高鐵2日通訊系統異常，造成4班次延誤，影響約2000人；台鐵花蓮站5日發生調車事故，1名調車人員死亡。監理單位交通部鐵道局今（8日）表示，已請高鐵及台鐵調查說明，其中台鐵案件最快年底前能有初步結果。

    12月2日，高鐵通訊系統異常，造成4班次延誤超過30分鐘，影響約2000人。12月5日，台鐵顏姓調車人員在花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭貨物列車撞擊，搶救不治。台灣鐵路產業工會今天帶著鮮花，置於事故點周邊及花蓮車站前站大廳裝置藝術前，表達哀悼。

    鐵道局今天舉辦第26屆交通部金路獎宣傳活動。鐵道局副局長劉雲生會後接受媒體訪問，針對台鐵調車人員之死，鐵道局已按鐵路法規定調查，並要求台鐵提出書面說明，後續鐵道局也會針對事件提出檢討報告，包括事故原因、提供台鐵建議，確保現場人員安全。

    至於初步案件結果，劉雲生表示，預估需要2週時間，台鐵會提供說明及現場監視資料，讓鐵道局初步了解及研判，希望能在年底前完成。劉強調，台鐵調車有SOP，當前最重要的是檢視SOP是否有疏漏，鐵道局作為監理角色，未來會協助台鐵檢討改進。

    至於高鐵延誤事件，劉雲生說明，高鐵速度非常快，需仰賴號誌電子聯鎖，而電子聯鎖要靠通訊，這次是通訊過程某一點故障，高鐵因而採取必要措施，部分轉為人工通訊，並使列車減速營運。

    至於通訊設備異常原因，劉雲生指出，鐵道局依法要求高鐵公司調查設備，分析其操作、人為、保養工作，最後再綜合評斷通訊設備出現較大故障原因。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播