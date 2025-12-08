台鐵花蓮站調車員遭撞亡 鐵道局：初步調查最快年底出爐

針對12月發生2起鐵道事件引起關注，交通部鐵道局副局長劉雲生表示，鐵道局已按鐵路法規定，請高鐵及台鐵調查說明。（記者塗建榮攝）

12月發生2起鐵道事件引起關注。高鐵2日通訊系統異常，造成4班次延誤，影響約2000人；台鐵花蓮站5日發生調車事故，1名調車人員死亡。監理單位交通部鐵道局今（8日）表示，已請高鐵及台鐵調查說明，其中台鐵案件最快年底前能有初步結果。

12月2日，高鐵通訊系統異常，造成4班次延誤超過30分鐘，影響約2000人。12月5日，台鐵顏姓調車人員在花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭貨物列車撞擊，搶救不治。台灣鐵路產業工會今天帶著鮮花，置於事故點周邊及花蓮車站前站大廳裝置藝術前，表達哀悼。



鐵道局今天舉辦第26屆交通部金路獎宣傳活動。鐵道局副局長劉雲生會後接受媒體訪問，針對台鐵調車人員之死，鐵道局已按鐵路法規定調查，並要求台鐵提出書面說明，後續鐵道局也會針對事件提出檢討報告，包括事故原因、提供台鐵建議，確保現場人員安全。

至於初步案件結果，劉雲生表示，預估需要2週時間，台鐵會提供說明及現場監視資料，讓鐵道局初步了解及研判，希望能在年底前完成。劉強調，台鐵調車有SOP，當前最重要的是檢視SOP是否有疏漏，鐵道局作為監理角色，未來會協助台鐵檢討改進。

至於高鐵延誤事件，劉雲生說明，高鐵速度非常快，需仰賴號誌電子聯鎖，而電子聯鎖要靠通訊，這次是通訊過程某一點故障，高鐵因而採取必要措施，部分轉為人工通訊，並使列車減速營運。

至於通訊設備異常原因，劉雲生指出，鐵道局依法要求高鐵公司調查設備，分析其操作、人為、保養工作，最後再綜合評斷通訊設備出現較大故障原因。

