    生活

    聖誕紅暖冬減產 耐熱、多苞片品種將成市場主流

    2025/12/08 16:27 記者吳俊鋒／台南報導
    今年最新的品種「公主紅」，多苞片且耐熱，相當討喜。（記者吳俊鋒攝）

    今年最新的品種「公主紅」，多苞片且耐熱，相當討喜。（記者吳俊鋒攝）

    耶誕節將至，應景的聖誕紅陸續推出，受到暖冬、病蟲害等影響，比起以往同期，今年約減產3成；台南歸仁區農會汽車五街花卉產銷班長黃毅斌認為，因應氣候變遷，耐熱且多苞片的品種，將會是未來的市場主流。

    黃毅斌表示，聖誕紅的品種推陳出新，目前在七甲五街花卉專區上市的包含「晶鑽」、「天鵝絨」、「歐普拉」、「紅寶石」、「粉紅公主」，也有斑葉系列，以純白色的「緍紗」等，選擇多樣，雖然整體減產，但現階段價格波動不大，買進正是時候。

    黃毅斌指出，今年最新品種是「公主紅」，雖然是單一色系，但苞片多，且具耐熱特性，只要照顧得宜，花期可持續至農曆年，CP值高。

    「水彩」也是今年最新品種，苞片較大，檸檬黃的底色中又有粉嫩感，在一片紅色的聖誕佈置上容易凸顯，視覺效果不錯。

    黃毅斌也建議在全日照的庭院裡，可選用「聖誕白雪」，雖然苞片小，但相當茂密，猶如一片銀色世界，是適合冬季的應景佈置。

    黃毅斌提到，聖誕紅並非台灣原生植物，大量引進後，學界投入開發，陸續推出適應國內氣候的系列本土品種，但有的苞片較少，並不討喜。

    黃毅斌說，至於一些苞片茂密的品種，卻難抵高溫，且抗病力較差，今年最新的「公主紅」，就兼具耐熱、多花的特性，值得推薦。

    新品種「水彩」，檸檬黃的底色中，又透出一些粉紅。（記者吳俊鋒攝）

    新品種「水彩」，檸檬黃的底色中，又透出一些粉紅。（記者吳俊鋒攝）

    全日照的「聖誕白雪」，是庭院佈置的應景選擇。（記者吳俊鋒攝）

    全日照的「聖誕白雪」，是庭院佈置的應景選擇。（記者吳俊鋒攝）

    耶誕節將至，各式品種的聖誕紅陸續上市。（記者吳俊鋒攝）

    耶誕節將至，各式品種的聖誕紅陸續上市。（記者吳俊鋒攝）

    熱門推播