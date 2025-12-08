為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗營養午餐免費？鍾東錦：17鄉鎮同意分擔 另1鄉仍在溝通

    2025/12/08 16:26 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣政府明年9月起，朝國中、小學生營養午餐免費目標前進，圖為學生用餐情形。（資料照）

    苗栗縣政府明年9月起，朝國中、小學生營養午餐免費目標前進，圖為學生用餐情形。（資料照）

    苗栗縣國中小學學生營養午餐，明年9月將改為一餐60元，苗栗縣政府出一半，另一半由18鄉鎮市公所負責，苗栗縣議員廖英利及孫素娥今（8）日總質詢議程關心營養午餐是否免費議題；縣長鍾東錦表示，下學年起除縣府補助一半費用30元，經多方溝通，已獲17鄉鎮市公所同意支應另一半，剩餘的一鄉仍在溝通，全力達成營養午餐免費的目標。

    由於中央從明年度起不再補助縣內弱勢學生營養午餐費用，改由苗栗縣政府自編，因目前全縣有11鄉鎮學生營養午餐免費；而各校發包餐費約45元至55元不等，鍾東錦在此次定期會中拋出大利多，明年9月起將以每餐為60元為單位，縣府負擔30元，另一半由18鄉鎮市公所負擔，同時，明年也將試辦各國中小學校長及班級導師免費午餐，預計約近4萬名師生受惠。

    孫素娥及廖英利今日總質詢時關心，未來苗栗縣國中小學營養午餐是否免費？鍾東錦則表示，縣內營養午餐自下學年開始，訂為每人每餐60元，由苗縣府補助30元，另一半則由鄉鎮市公所衡量財政補助，他原先最擔心的頭份及竹南地區，經協調後也獲得正面回應，目前17鄉鎮市均同意負擔另一半費用，還有一個鄉尚未明確答覆，仍持續協調中，將全力達成免費營養午餐的目標，讓學生享用免費又美味的營養午餐。

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
