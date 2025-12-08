台灣年拋3000萬支傘 業者研發可更換零件循環傘

民眾手中雨傘有時會被瞬間強風吹得開花。（中央社）

據統計，台灣每年可廢棄的雨傘約3000萬支，加上雨傘為複合材質，因此多數回收商排拆回收。有業者研發可替換零件組裝的循環傘，只需要更換損壞零件，不用全部丟棄。

根據台灣設計研究院統計，台灣每人平均有2至3支傘，每年有約3000萬支雨傘被丟棄，最常見的是摺疊傘和透明塑膠傘；然而雨傘是金屬、紡織和塑膠件等複合材料製成，回收業者通常會很排斥回收。

大振豐洋傘有限公司副總經理陳奕錩告訴中央社記者，他們發現如公園或捷運站，常常變成民眾留下廢棄傘的地方，增加環境負擔。為了解決這樣的困擾，研發可拆解更換零件的循環傘，只需要替換損壞零件，不用全部丟棄。

陳奕錩說，每支傘約5分鐘就可以組裝完成，研發的成品有參與環境部資源循循環署及台灣設計研究院的計畫，未來會優先透過企業採購、團體採購、公協會及政府單位推廣的方式，逐漸讓民眾接受、使用。

此外，陳奕錩提到，由於循環傘可替換零件的特性，因此會與社福單位或機構團體合作，協助進行拆解與組裝工作，並透過論件計酬的方式分享利潤。

環境部資源循環署今天舉辦「循環設計導入產品與場域成果發表記者會」，展示本2025年度與企業合作將產品導入循環設計及改造二手維修服務場域成果。

循環署長賴瑩瑩表示，本次活動展示包含提升產品使用再生材料或可全回收循環，以推動循環經濟與減少廢棄物產生的實務成果，後續將持續推動責任生產與消費，期促進產業投入產品循環設計、參與設置更多二手維修服務場域。

台灣設計研究院院長張基義表示，活動打造一系列「易循環、可修復、延長生命周期」的產品與服務，許多品牌參與了此次設計展，呈現了生活的可能性，且循環思維也導入了生活社會層面，讓循環不只是改善環境，更是修復社區、支持弱勢。

